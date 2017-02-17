Gelişen ülke kur ve borsaları düşüyor

YATIRIMCILARIN hafta sonu tatili öncesi riskli varlıkları azaltmasıyla Asya'da gelişen ülke kur ve borsaları geriledi. Çin'de onshore yuan %0.3 geriledi. Şanghay borsası %0.3 düşerken Hang Seng endeksi %0.6 düştü. Güney Kore wonu %0.3 düşerek haftalık düşüşe ilerledi. Kospi endeksi %0.2 düştü. 10 yıllık tahvil faizleri 1 baz puan artışla %2.134 oldu. Tayvan'da Taiex Endeksi 4. haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlandı. Yabancı yatırımcılar dün ülke Borsalarından net 108.07 milyon dolarlık alım yaptı. Malezya ringiti bir ayın en düşük seviyesine gerilerken gösterge endeks ikinci haftayı da artışla tamamlamaya hazırlandı. 10 yıllık tahvil faizleri ise değişmeyerek %4.10 oldu. Filipin pesosu yatay seyir izlerken borsa %0.1 geriledi. Uluslararası fonlar ülke hisse senetlerine 10.1 milyon dolarlık giriş yaptı. Tayland bahtı haftalık bazda yükselirken SET Endeksi %0.2 arttı. Küresel yatırımcılar dün net 919 milyon baht (26 milyon dolar) ülke tahvili sattı. Endonezya rupisi yabancı yatırımcının ülke tahvil ve borsalarından çıkmasıyla geriledi. JCI Endeksi %0.4 düştü. Hint rupisi 4 haftadaki ilk kaybına ilerlerken borsa üçüncü haftayı da artışla kapatmaya hazırlandı.