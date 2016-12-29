Gebelik kovulma sebebi olamaz

Sicil affı için geri sayım başladı. Yasa çıkınca, 11.5 milyon kişi ve 2.3 milyon şirketin sicili sıfırlanacak. Böylece kredi kapısı açılacak. Ancak yeni kredi için sadece sicil affı yeterli değil, kredi notu da çok önemli!