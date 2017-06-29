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Gazprom Türkiye'den çekilecek mi? Açıklama geldi

Gazprom'un Türk iç pazarından tamamen çekilebileceğine dair haberler üzerine şirket sözcüsü Kupriyanov açıklama yaptı

Gazprom Türkiye'den çekilecek mi? Açıklama geldi

Gazprom'un Türk iç pazarından tamamen çekilebileceğine dair haberler üzerine şirket sözcüsü Kupriyanov açıklama yaptı

29 Haziran 2017 Perşembe 08:42
Gazprom Türkiye'den çekilecek mi? Açıklama geldi
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GAZPROM'UN  Sözcüsü Sergey Kupriyanov, Türkiye'deki doğalgaz tüketicileriyle işbirliği için farklı alternatifler üzerinde durduklarını söyledi.Kupriyanov, "Türk enerji pazarındaki eğilimleri dikkatlice izliyoruz ve Türk tüketicilerle işbirliği için farklı alternatifler üzerinde duruyoruz. Uzun vadeli nihai çalışma modeli, enerji pazarındaki değişen konjonktüre göre adapte edilecek" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Gazprom'un gaz ithalatında ikinci sırada bulunan Türk gaz pazarının kendileri için büyük önem taşıdığını da kaydeden Kupriyanov, şöyle devam etti:"Türkiye'nin bölgede oynadığı önemli enerji aktörü rolü giderek artmaya devam edecek. Biz de bu doğrultuda yeni altyapı projesi olan Türk Akımı'nı geliştiriyoruz. Türk Akımı, Türkiye'ye büyük miktarda gazı doğrudan taşıyacak.''Kommersant gazetesi, Rus enerji şirketi Gazprom'un Türk iç pazarından tamamen çekilebileceğini öne sürmüştü.

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GazpromTürkiye
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