Gazipaşalı üretici umutlu

RUSYA'NIN Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından Gazipaşa tarım sektöründeki endişeli bekleyiş, ihracat yasağının kaldırılacağına yönelik gelen müjdeli haberle yerini yeniden umuda bıraktı. Rusya Tarım Ürünleri Denetim Dairesi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Aleksey Alekseenko, Türk sebzelerine uygulanan ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik kararın 26-27 Aralık'ta açıklanacağını duyurdu. Sorunun çözülecek olmasından duyduğu memnuniyeti belirten Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, "Özellikle salatalık ve domateste yasağın kalkması bizim için oldukça önemli. Yaşadığımız sıkıntıları böylelikle aşabiliriz. Sorun çözülür ve ihracat başlarsa bu bizim için sevindirici olur. Bu karar ile üreticilerimiz biraz da olsa nefes alacaktır. Bu sezon bitmiş olsa dahi yaz sezonu ve önümüzdeki yıl için önemlidir. Üretimde her an para kazanacağız diye bir şey yok. Bu sezon kazanamadık belki ama yaz sezonu için her şey güzel olabilir. Çiftçilerimiz yine de çok umutlu olmasın, sevinmek için kararın netleşmesini ve ihracatın başlamasını beklesin. İhracatın yeniden başlayacak olmasında emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederiz" dedi.
SEBZE TÜKENDİ İHRACAT AÇILDI
Gazipaşa'da son günlerde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle birçok üreticinin zarar gördüğünü belirten Altın Tarım işletmecisi Serkan Altın ise, "Yapılan açıklama, üretici ve Hal'de sevinç yarattı. Ancak, ihracatta lokomotif ürünümüz olan dikenli salatalık başta olmak üzere üreticinin elinde mal kalmadı. Soğuk hava şartları ve dikenli salatalığın azalmasından dolayı birçok üretici zarar etti. Ancak ihracatın açılacak olması gelecek sezonda çiftçiler ve bizim son derece sevindirici bir gelişmedir. Bu işin özü ihracattır. Eğer ihracat varsa üretici kazanır. Özellikle dikenli salatalığın fiyatı 2.50 TL'ye kadar çıktı. Fakat dikenli salatalık yok denecek kadar azaldı. İhracatın açılacak olması çiftçiler ve bizim için son derece olumlu bir gelişmedir. İhracat başladığı zaman daha da iyi olacaktır. Elde olan mal bu sayede iyi değerlenir. İnşallah bir daha böyle olumsuzluklar yaşanmaz" diye konuştu.
UMUDUMUZ İKİNCİ SEZONDA
Gazipaşa'da sebzede ilk sezon ürünlerinin bittiğini belirten Tuncerler Tarım İşletmecisi Veli Tuncer de, yasağın kalkması yönündeki müjdeli haberi, geç kalınan bir karar olarak değerlendirdi. Veli Tuncer, "Sevindirici ama sebze ihracatının açılması için geç kalınmış bir karardır. İlk sezon bitmiş olsa dahi yaz sezonu için yine de hayırlı bir haber oldu. Piyasa yönünden bizi olumlu etkiledi. İhracattaki sıkıntılar nedeniyle üreticiler ilk sezonu zararla kapattı. Çiftçilerimiz ihracatın açılması ile birlikte elinde kalan ürünleri satarak az da olsa zararını karşılayacak. İhracatın açılması özellikle yaz sezonunu olumlu yönde etkileyecek. Çiftçilerin ilk sezonda uğradığı zararı ikinci sezonda karşılamalarını bekliyoruz. Gazipaşa'da sebze üretimi yapan çiftçilerin ihracattan çok alternatif ürünlere yönelmesi gerekiyor. Silor salatalık, pembe domates ve biber gibi ürünleri daha çok üretmesi gerekiyor. İhracat daha çok siyasete bağlıdır. Bu nedenle çiftçimizin alternatif ürünleri denemesi gerekiyor. Komisyoncular olarak çiftçilerimizin sadece Rusya'ya yönelik değil, diğer ülkelerinde tüketeceği ürünlere yönelmesini bekliyoruz" dedi.
Türk sebzelerine uygulanan ithalat yasağının kaldırılmasına yönelik açıklamalar Gazipaşalı üreticileri heyecanlandırdı. Serada mahsulü azalan üretici buruk bir sevinç yaşıyor
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