Gazipaşa’da araç sayısı artıyor

GAZİPAŞA Emniyet Müdürlüğü, motorlu araç istatistiklerine göre 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 19 bini Gazipaşa plakalı olmak üzere 25 binin üzerinde araç bulunan yaklaşık 49 bin nüfuslu ilçede, her 2 kişiden biri motorlu araç sahibi. Türkiye genelinde ise 4 kişiye 1 motorlu araç düşüyor. Gazipaşa’nın sahip olduğu araç sayısı ile nüfusu arasındaki ters orantı da dikkatlerden kaçmıyor. İlçe nüfusu, motorlu araç sayısına göre daha durağan bir durum sergiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yapmış olduğu sayıma göre, 2015 yılında 48 bin 866 olan Gazipaşa nüfusu 2016 yılı sonu itibarıyla 341 kişi artarak 49 bin 207’ye yükseldi Buna göre, ilçe nüfusu 1 yıl içerisinde 341 kişi artarken, Gazipaşa plakalı araç sayısı ise 967 artış gösterdi. 2017 yılının 1-31 Ocak tarihlerini kapsayan 1 aylık döneminde de araç sayısı artmaya devam etti. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 19 bin 165 olan sayısı 127 artarak 19 bin 292'ye yükseldi.

MOTOSİKLET İLK SIRADA

Antalya, 262 bin 547 motosiklet sayısı ile İstanbul'dan sonra 2. sırada yer alırken, Gazipaşa'daki motosiklet sayısı da, başta otomobil olmak üzere tüm araçların sayısını geçti. 2017 yılı 31 Ocak tarihi itibarıyla, Gazipaşa plakalı araçlarda ilk sırayı 7 bin 746 ile motosiklet alıyor. Motosikleti 6 bin 10 ile otomobil izlerken, diğer araçlar ve sayıları şu şekilde sıralanıyor: Kamyonet 3 bin 823, kamyon 651, traktör 510, otobüs 219, minibüs 137, çekici 72, tanker 7, yarı römork 83, özel amaçlı taşıt 34. Artan araç sayısına paralel olarak Gazipaşa'da ehliyet sahibi vatandaşların sayısı da yükseliyor. 2017 yılı 31 Ocak tarihi itibariyle ilçede 13 bin 110 erkek ve 4 bin 852 kadın olmak üzere toplam 17 bin 962 vatandaşın sürücü belgesi bulunuyor. 18 yaş üstü yaklaşık 38 bin nüfusun yaşadığı Gazipaşa'da, kişi başına düşen araç sayısına paralel olarak her 2 kişiden birinin de sürücü belgesi sahibi olduğu kaydedildi. Antalya'da ise 2016 Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 972 bin 796 adet taşıttan, yüzde 46,1’ini otomobil, yüzde 27’sini motosiklet, yüzde 17,3’ünü kamyonet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 1,3’ünü minibüs, yüzde 1,1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.