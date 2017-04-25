Fransız kalmadı

FRANSA cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun gelişmekte olan para birimleri başta olmak üzere küresel risk iştahında yarattığı iyimserlikle borsa nihayet 22 Mayıs 2013’e ait tarihi rekorunu kırmayı başardı.

BIST 100 endeksi dün kapanışta 93 bin 802 puana çıkarak 3 yıl 11 ay sonra yeni bir zirve yaptı. Ancak dolar bazında incelendiğinde borsa hâlâ 2013’e göre ucuz bulunuyor.

Zira borsa bundan önceki zirvesini yaptığında 1 dolar 1.88 Türk Lirası seviyesinde bulunuyordu. Yani 93 bin 398 puanlık zirve endeks 49.678 dolara denk geliyordu. Oysa dün itibarıyla 93 bin 802 puanlık endeks 26 bin 200 dolar ediyor. Yani dolar bazında borsa 2013 tarihi zirvesine göre hala yüzde 48 daha ucuz görünüyor.

Macron etkisi

Borsa rekor kırarken dolar da 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Fransa başkanlık seçimlerinin birinci turundan Macron’un en çok oyu alan aday olarak çıkması ve diğer eğilimlerin Marine Le Pen’e karşı ikinci turda Macron’u destekleyeceğinin belli olması ile önce euro, dolar karşısında değer kazandı ve 1.09’lara yükseldi. Dolar/TL de Cuma günü akşam işlem gördüğü 3.65’li seviyelerden dün sabah itibarıyla 3.60’lı seviyelere gerileyerek güne başladıktan sonra en düşük 3.5799’u test etti. TL dün dolar karşısında yüzde 1.3 civarında değer kazandı. Bankacılar gün içinde 3.60 seviyesinin altından kurumsal döviz talebi görüldüğünü, iç siyasi gelişmelerin de halen piyasalarda yakından izlendiğini belirtti.

Referandum sonrası beklenen iyimserlik siyasi gündemin sakinleşme eğilimine tam olarak girememesi nedeniyle daha yavaş hissedildiği TL’de bankacılar bu hafta TCMB’nin faiz kararının ve siyasi gelişmelerin izleneceğini söyledi. Siyasi belirsizliğin referandum ile ortadan kalkacağına yönelik beklentilerin gerçekleşmemesinin nedenleri arasında, referandumun hemen ardından

OHAL’in uzatılması, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar, idam cezası referandumunun gündeme gelmesi gibi konular bulunuyor.