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Fransa'yı geçeceğiz ama 2050 yılında

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında şu anda 14`üncü olan Türkiye, 2050`de 11 `inciliğe yükselecek. Türkiye böylece Fransa ve İtalya`yı geride bırakacak

Fransa'yı geçeceğiz ama 2050 yılında

Dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında şu anda 14`üncü olan Türkiye, 2050`de 11 `inciliğe yükselecek. Türkiye böylece Fransa ve İtalya`yı geride bırakacak

08 Şubat 2017 Çarşamba 09:31
Fransa'yı geçeceğiz ama 2050 yılında
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TÜRKİYE ekonomisi, 2050 yılında Fransa'yı geride bırakacak.  PriceWaterhouseCoopers (PWC) 2030 ve 2050 yıllarında dünyadaki en güçlü ekonomilerin hangileri olacağına dair tahminlerini yayımladı. "Uzun vadeli görünüm: Küresel ekonomik düzen 2050 yılında nasıl değişecek?" adlı rapor 32 ülkeyi satın alma gücü paritesine göre gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) bazında sıraladı. Satın alma gücü paritesi, ekonomistler tarafından belli bir zaman diliminde ülkelerin ekonomik verimlilik ve yaşam standartlarını belirlemek amacıyla kullanılıyor.
5 TRİLYON DOLARI BULACAK
PWC'nin bulgularına göre dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında şu anda 14'üncü olan Türkiye, 2030 yılında 12'nciliğe, 2050 yılında ise 1 Pintiliğe yükselecek. PWC'nin satın alma gücü paritesine göre 2016 yılında 1.9 trilyon dolar olarak hesapladığı Türkiye'nin yıllık GSYH'si 2030'a gelindiğinde 3 trilyon dolara, 2050'de ise 5 trilyon dolara ulaşacak.  Türkiye böylece Fransa, İtalya ve Güney Kore'yi geride bırakacak.
BÜYÜMENİN MOTORU E7
PWC'nin  öngörülerine göre 2042 yılında küresel ekonominin büyüklüğü bugünkünün iki katma ulaşacak. 2016 ile 2050 arasında küresel ekonomi yılda ortalama yüzde 2.5 büyüyecek. Bu büyümenin motoru ise en hızlı gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu E7 ülkeleri olacak. Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya, Meksika ve Türkiye'nin oluşturduğu E7 ülkeleri 2050'ye kadar her yıl ortalama yüzde 3.5 büyüyecek. ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Japonya'dan oluşan G 7 ülkelerinin ortalama büyümesi ise yüzde 1.6'da kalacak.
HİNDİSTAN ABD'Yİ SOLLAYACAK
ABD ekonomisi ise 2050 yılında ikinciliği Hindistan'a kaptırıp üçüncülüğe gerileyecek. 2050 yılında Çin'in GSYH'si 58 trilyon dolara, Hindistan'ın GSYH'i 44 trilyon dolara, ABD'nin GSYH'si ise 34.1 trilyon dolara ulaşacak.
4 TRİLYON DOLARLIK EKONOMİ
Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan GSYH'si ile 2050 yılında dünyanın en büyük 11'inci ekonomisi olması beklenen Türkiye'nin GSYH'si 2016 yılında 830 milyar dolara ulaştı. PVVC'nin tahminlerine göre bu rakam 2030 yılında 1.7 trilyon doları, 2050 yılında ise 4 trilyon doları aşacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
FransaTürkiye EkonomisiPWCGSYH
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