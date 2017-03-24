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Fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor!

Örtü altında üretildiği için hasadı erken yapılan kavun, fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

Fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor!

Örtü altında üretildiği için hasadı erken yapılan kavun, fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor

24 Mart 2017 Cuma 12:25
Fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor!
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MERSİN'İN Silifke ilçesinde, örtü altında açık alana göre iki ay önce hasadı yapılan kavunun kilogramı 10 liradan alıcı buluyor.
Atayurt Hal Derneği Başkanı Ali Türer, yaptığı açıklamada, örtü altında domatese alternatif ürün olarak yetiştirilen kavunun hasat edildikten sonra Türkiye’nin değişik illerine gönderildiğini söyledi.
Bir kavunun ortalama 2 ile 4 kilogram arasında olduğunu, üreticilerden de kilogramının 10 liradan alındığını ifade eden Türer, aroması ve lezzetiyle ilgi gören ürünün fiyatıyla da yüz güldürdüğünü belirtti.
İlçe genelinde 50 dönüm arazide 500 ton kavun üretiminin yapıldığını anlatan Türer, "Açık alanda kavun hasadı haziran ayı sonunda başlıyor. Örtü altında daha erken olgunlaşan ürünler, talebe göre yurdun çeşitli illerine gönderiliyor. Çiftçiler için alternatif ürün anlamında büyük önem taşıyor." dedi.
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın da hal tesislerini ziyaret ederek kavun üreticileri ve hal esnafıyla bir araya geldi, çiftçilere bol kazanç dileğinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
KavunMersinSilifkeAli Türer
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