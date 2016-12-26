Fiyatı altınla yarışıyor!

Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir aracın ön konsolundaki teybin altında bulunan gizli bölmede 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gizli bölmenin özel olarak yapılmış hidrolik sistemle uzaktan kumandayla açılması ve zor fark edilmesi polisleri bile şaşırttı