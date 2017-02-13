'Fırsata çevirmek istiyoruz'

AVRUPA'NIN sebze krizini Batı Akdeniz için fırsata çevirmek isteyen Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) heyeti, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 'Fruit Logistica Fuarı'na katıldı. Fuar hakkında bilgiler veren BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Avrupa'da yaşanan sebze krizini Antalya için fırsata çevirmek istediklerini söyledi. Satıcı, “İspanya’da etkili olan soğuk havalar nedeniyle sebze üretiminin sekteye uğraması Avrupa ülkelerinde sebze kıtlığı yaşanmasına neden oldu. Bu durumun ilkbahar aylarına kadar sürmesi beklenirken, Avrupa’da sebze krizinin yanı sıra fiyatlarda da artış başladı. BAİB heyeti, böyle bir ortamda dünyanın en önemli yaş meyve sebze fuarları arasında gösterilen ve Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 'Fruit Logistica Fuarı’na çıkartma yaptı. Avrupa’da yaşanan sebze krizini Antalya için fırsata çevirmek isteyen BAİB heyeti, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle yürütülen ‘Batı Akdeniz Gıda ve Tarım Kümesi’ URGE Projesi çerçevesinde katıldıkları fuarda stant açarak bölgenin yaş sebze meyve ürünlerini tanıttı” dedi.

'İHRACAT İÇİN UMUT VERDİ'

Batı Akdeniz heyetinin fuar alanı dışında, Berlin halinde de görüşmeler yaptığını hatırlatan Satıcı, “Almanya’nın önde gelen süpermarket zincirlerinden Kaufland & Metro Cash and Carry ve Edaka ziyaretleri bölgenin yaş sebze meyve ihracatının daha da artırılması adına umut verdi. Fuara katılan yabancı firmalar BAİB standına ve bölgenin ihraç ürünlerine ilgi gösterirken, fuar Batı Akdeniz adına genel olarak olumlu geçti.”