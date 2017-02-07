Fideler toprakla buluşuyor

ÜRETİCİLERİN salatalık ve domatesin yanı sıra, şu an Gazipaşa Toptancı Hali'nde 14-15 TL'den işlem gören Çalı Fasulye'ye rağbet göstermeye başladıkları gözleniyor. Yeni sezon için hazırlık yapan üreticilerden Sultan Türker, "Bu sezon çalı fasulye ektik. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle zararımız oldu. İnşallah ikinci sezonda zararlarımızı karşılayabiliriz" dedi. Gazipaşa'da 2016 yılı verilerine göre 28 bin 400 dekar alanda 383 bin 519 ton örtü altı üretim gerçekleştirildi. Türkiye'de örtü altı üretim merkezlerinden biri konumunda bulunan Gazipaşa’da; 266 bin 584 tonu cam sera, 75 bin 350 tonu plastik sera ve 41 bin 585 tonu tünel sera olmak üzere örtü altından toplam 383 bin 519 ton ürün elde edildi. Gazipaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nün tahmini verilerine göre ise, 2017 yılında 29 bin 962 dekar alanda 400 bin ton civarında ürün elde edilmesi bekleniyor.