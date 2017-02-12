Fidanlar 10 dakikada tükendi

ORMAN İşletme Müdürlüğü, Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşa keçiboynuzu, badem, defne ve fıstık çamı fidanı dağıttı. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya’nın da katıldığı törende 6 bin 900 fidan 10 dakika içinde tükendi. Etkinliğin devam etmesi dileğinde bulunan Kaya, halkın yoğun ilgisinin ise memnuniyet verici olduğunu söyledi. Orman İşletme Müdürü Halil Kısacık ise yıllardır devam ettirdikleri fidan dağıtımına devam edeceklerini belirtti. Orman köylüsüne gelir getirici keçiboynuzu, defne, badem ve fıstık çamı gibi türleri tercih ettiklerini dile getiren Kısacık, "Vatandaş, fidan dağıtım programına yoğun ilgi gösteriyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Her yıl ekim zamanı bu tür bir program düzenliyoruz. Köylünün geri dönüşü de olumlu" dedi.