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FETÖ’nün kaçırdığı para geri alınacak

Savcılar, FETÖ’cü işadamlarının yurtdışına kaçırdıkları milyarlarca doların peşine düştü

FETÖ’nün kaçırdığı para geri alınacak

Savcılar, FETÖ’cü işadamlarının yurtdışına kaçırdıkları milyarlarca doların peşine düştü

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:51
FETÖ’nün kaçırdığı para geri alınacak
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SAKARYA Cumhuriyet Savcılığı, Ohio eyaletindeki FETÖ bağlantılı 5 şirkete gönderilen 10 milyon doları geri almak için dava açacak
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), yurtdışındaki elebaşılarını getirmek için harekete geçen hükümet, bir yandan da FETÖ'cü şirketlerin yurtdışına kaçırdığı paraların peşine düştü. FETÖ'cü şirketlere atanan kayyumlar, milyonlarca doların başta ABD olmak üzere yurtdışına kaçırıldığını tespit etti. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Amerika'da kurulan şirketlere para gönderildiğini tespit eden kayyumlar, dava açmak için belgeleri hazırlıyor.
Sabah'ın haberine göre FETÖ'nün Sakarya yapılanmasını çökerten Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın elde ettiği deliller doğrultusunda el konulan 20 civarındaki şirkette yapılan araştırmada, paraların FETÖ'nün ABD kasası Yaromir Steiner'ın yönetici ve sahibi olduğu şirketlere gönderildiği belirlendi. Bu şirketlerin ortaklarının da 15 Temmuz'dan sonra FETÖ üyeliği nedeniyle aranan firari Nizamettin Binici ve Zeki Büyülü olduğu tespit edildi. Sakarya'daki projelerinden FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'e villa satan İnelsan şirketinin ortakları Binici ve Büyülü ABD'de Steiner'la ortak kurdukları Goras, Granville, Greenway, Liberty ve Marion Investment'a 10 milyon doların üzerinde para gönderdi. Sakarya'daki kayyumlar, "Ohio'daki bu şirketlere Sakarya'dan 10 milyon doların üzerinde para gönderildiğini tespit ettik. Bundan dolayı o şirketlerin de teknik olarak kayyumu olduk. Parayı geri almak için dava açacağız" dedi.

AĞIR BÜROKRASİ VAR
Kendilerine teslim edilen şirketlerin ayakta kalması için mücadele eden kayyumlar, vergi dairesinden bankalara kadar birçok kurumla 'işleyiş' açısından sıkıntılar yaşıyor. Sakarya'daki kayyumlar, "Bize bu şirketlerin kâra geçmesi direktifi verildi. Birçok şirket bunu yaptı, ihracat yapması gereken şirketlerin Türk bankalarından alması zorunlu belgeler geciktiriliyor" dedi.

FBI BİLGİ TALEBİNİ REDDETMİŞTİ
Nizamettin Binici ve Zeki Büyülü'nün ortak olduğu ve Ohio eyaletinde faaliyet gösteren Grenway Investment ve Goras Liberty isimli firmalar gayrimenkul yatırımında faaliyet gösteriyor. Paraların gönderildiği şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan Yaromir Steiner hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) bilgi istedi. Ancak FBI "Yeterli delil yok" diyerek işbirliğini reddetti.
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöABD15 Temmuz
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