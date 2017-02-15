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Fed yetkililerinden faiz açıklaması!

ABD Merkez Bankasının (Fed) iki bölgesel başkanı bankanın yakında faiz artırmasını destekleyen açıklamalarda bulundu

Fed yetkililerinden faiz açıklaması!

ABD Merkez Bankasının (Fed) iki bölgesel başkanı bankanın yakında faiz artırmasını destekleyen açıklamalarda bulundu

15 Şubat 2017 Çarşamba 07:37
Fed yetkililerinden faiz açıklaması!
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RİCHMOND Fed Başkanı Jeffrey Lacker, Delaware Üniversitesinde yaptığı konuşmada, bir sonraki faiz artışına geç değil, erken gidilmesi gerektiğini söyledi.
Fed'in faiz oranı, piyasaların şu an beklediğinden daha hızlı artırması gerektiğini savunan Lacker, "Muhtemel mali genişleme göz önüne alındığında bir sonraki faiz artışına geçten ziyade erken gidilmeli" dedi.
Houston kentindeki bir programda konuşan Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da meslektaşı gibi faiz artışı için geç kalmaktansa erken davranmanın "sağduyulu" olacağını ifade etti.
Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) oy hakkı bulunan Kaplan, faiz artışında geç kalınmasının ekonomiyi resesyona sürükleme riski olduğunu vurgulayarak, "Bir sonraki adımı atıp, koşulları ondan sonra değerlendirmekte fayda var" değerlendirmesini yaptı.
Lacker ve Kaplan'ın mesajları, Fed Başkanı Janet Yellen'in yine bugün yaptığı açıklamalara paralel bir tablo çizdi. Yellen, ABD Senatosu'ndaki sunumunda, "Daha önce belirttiğim gibi gevşek para politikasının sıkılaştırılması için gereğinden uzun beklemek akıllıca olmaz çünkü muhtemelen FOMC'nin faizleri hızlı artırmasını gerektirir. Bu finansal piyasaların bozulması ve ekonominin resesyona sürüklenmesi riskine yol açabilir." ifadelerini kullanmıştı.
Yellen, ayrıca istihdam ve ve enflasyon beklentiler doğrultusunda gelişirse gelecek toplantılarda politika faizinde artışa gidilmesinin uygun olacağını söylemişti.

"MARTTA HAREKETE GEÇMEK İÇİN İKNA EDİCİ NEDENLER GÖRMÜYORUM"
Öte yandan, Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart, Fed'in faiz artışı için harekete geçmeden önce yeni yönetimin politikalarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
Ay sonunda emekliye ayrılacak olan Lockhart, bu yıl iki veya üç kez faiz artırılabileceği konusunda şüpheleri olduğunu vurgulayarak, "Martta harekete geçmek için ikna edici nedenler görmüyorum" dedi.
Fed'in para politikalarını belirleyen FOMC'nin bir sonraki toplantısı 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Fed Başkanı Yellen, toplantının ardından alınan kararları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez BankasıFEDDelaware ÜniversitesiRobert Kaplan
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