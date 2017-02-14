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'Fed faizleri artırmak için harekete geçmeli'

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "ABD Merkez Bankası, faizleri artırmak için yakında harekete geçmeli" dedi

'Fed faizleri artırmak için harekete geçmeli'

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "ABD Merkez Bankası, faizleri artırmak için yakında harekete geçmeli" dedi

14 Şubat 2017 Salı 09:33
'Fed faizleri artırmak için harekete geçmeli'
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DALLAS Fed Başkanı Robert Kaplan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırmak için yakın zamanda harekete geçmesi gerektiğini, aksi takdirde faiz artırımını yavaş şekilde yapma planından vazgeçmesi gereğinin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Dallas Fed'in internet sitesi üzerinden açıklama yapan Kaplan, "Parasal genişlemenin ek miktarlarını ortadan kaldırmak için adımlar atıyor olmamız gerektiğine inanıyorum, Ne kadar erken harakete geçersek, gelecekte gevşek para politikasını o kadar ağır ağır kaldırmamız daha olası hale gelir, Fed'in eğrinin gerisinde kalması olasılığı, parasal genişlemeyi daha hızlı şekilde ortadan kaldırma ihtiyacı hissi o kadar azalır" diye konuştu.

Kaplan, bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan üyelerinden biri. Gelecek faiz artırımının ne zaman olacağı konusunda bir ifade kullanmayan Kaplan, ekonomide aşırı ısınma tehtidi yaratmadan daha fazla istihdam büyümesi için hala alan gördüğünü de belirtti.

Kaplan, faizleri çok uzun süre çok düşük tutmanın yatırım ve istihdamda bozulmalar oluşturabileceeğini ve tasarruf sahiplerini cezalandıracağını da vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
FEDFaizDallasRobert KaplanABD Merkez Bankası
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