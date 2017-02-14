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FED Başkanı konuştu dolar hareketlendi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın, "faiz artırmada uzun süre beklemenin doğru olmayacağı" yolundaki konuşması üzerine, gün içinde büyük ölçüde gerileyen dolar ve euronun yönü yeniden yukarıya döndü

FED Başkanı konuştu dolar hareketlendi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen’ın, "faiz artırmada uzun süre beklemenin doğru olmayacağı" yolundaki konuşması üzerine, gün içinde büyük ölçüde gerileyen dolar ve euronun yönü yeniden yukarıya döndü

14 Şubat 2017 Salı 19:13
FED Başkanı konuştu dolar hareketlendi
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YELLEN'İN konuşması öncesinde 3.6393 liraya kadar gerileyen dolar 3 kuruş dolayında bir artışla 3.6623 liraya kadar, 3.8636 liraya kadar gerileyen euro da 3.8835 liraya kadar yükseldi.

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu’nda yaptığı konuşmada, Fed’in faizleri yükseltmekte gecikmesi durumunda, ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanacağı uyarısında bulundu.

Yellen, böyle bir gecikme sonucunda, hızlı faiz artırımlarına zorlanabileceğine ve böyle bir durumda da ekonomide yeniden bir daralma riski doğabileceğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez BankasıJanet Yellen
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