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Fazla para alan hastane yandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Orhan Koç, fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaşın şikâyet etmesi halinde, ceza kesileceğini belirtti

Fazla para alan hastane yandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı Orhan Koç, fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaşın şikâyet etmesi halinde, ceza kesileceğini belirtti

30 Aralık 2016 Cuma 20:45
Fazla para alan hastane yandı
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UYGULAMA 2017'den itibaren başlayacak. SGK Başkan Yardımcısı Koç'un yaptığı açıklamaya göre, "Bir hastane, Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki fiyatın iki katından fazla fiyatta teklifte bulunuyorsa, bunun ALO 170'e bildirilmesi gerekiyor." SGK, 1 Ocak 2017 itibariyle özel hastanelerle sözleşme şartlarında değişikliğe gitti.
'10 KAT CEZA KESECEĞİZ'
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, SGK Başkan Yardımcısı Koç, fazla para tahsil eden hastaneye, vatandaşın şikâyet etmesi halinde, ceza kesileceğini belirtti. Koç, "Biz öncelikle ne kadar fark alınmışsa onu tespit edeceğiz. Bunun karşılığında özel hastane vatandaşa parayı nakit ve geciktirmeden ödeyecek. Öderse 5 kat, ödemezse 10 kat ceza keseceğiz" dedi.
'DEVLET HASTANESİNİ TERCİH EDİN'
Koç, 2017 yılında başlayacak olan uygulamayı şöyle anlattı: "Vatandaşın birinci tercihi Sağlık Bakanlığı hastaneleri, ikinci tercihi özel hastaneler olmalı. Özel hastaneler içinde de bizim verdiğimiz limiti tercih eden hastanelere gidilmeli. Hastaneler bizimle sözleşme yaparken artık ücret alacağız. Tıp merkezleri ile de sözleşme yapıyoruz. Kanuna göre, sözleşme yaparken bize asgari ücretin 20 katına kadar para vermeliler ama biz 10 katını alıyoruz.
5 KATINI ÖDEMEZSE 10 KAT CEZA VAR
Bir hastane Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki (SUT) fiyatın iki katından fazla fiyatta teklifte bulunuyorsa, bunun ALO 170'e bildirilmesi gerekiyor. Yeni özel hastanelerle yaptığımız yeni sözleşmeye şunu koyduk. Vatandaştan fazla para alınırsa, hastane bunu vatandaşa nakit ödeyecek. Biz de hastaneye 5 kat ceza keseceğiz. Ödemezse 10 kat ceza keseceğiz.
'VATANDAŞLAR MUTLAKA FATURA ALMALI'
Vatandaş SUT fiyatlarını bilmez ama hastaneye giden herkese mesaj geçiyoruz. 'Şu hastaneye gittiniz. Biz sizin adınıza şu kadar para ödedik' diyoruz. Mesajla SUT karşılığı fiyatı da gönderiyoruz. Böylece vatandaş ne kadar ödemesi gerektiğini biliyor. Bunun için hastaneye giden herkesin cep numarasını vermesi lazım. İtirazın bir süresi yok. Kişi, fazla para verdiğini fark ettikten sonra şikayet etmeli ve mutlaka fatura almalı. Çünkü fatura alındığında kayda giriliyor."

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Anahtar Kelimeler:
Sosyal Güvenlik KurumuOrhan KoçBaşkan Yardımcısı
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