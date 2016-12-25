banner428
banner405

Fatura yoksa indirim de yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 yılında serbest yıllık tüketim limitini 3 bin 600 kilovatsaatten 2 bin 400 kilovatsaate düşürmesi ile aylık 82 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyen yaklaşık 8,4 milyon abone serbest tüketici kapsamına girdi

Fatura yoksa indirim de yok
banner404
HİZMET verdiği 4,2 milyon aboneyle Türkiye’nin en büyük elektrik satış şirketi olan Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, hâlen 170 bin olan müşteri sayısının yeni limitle birlikte 870 bine ulaşacağını dile getirdi. Bakal “Ancak tüketicilerimiz öncelikle elektrik aboneliklerini kendi üzerlerine almaları gerekiyor. İstanbul Avrupa yakasında aboneliği üzerinde olmayan 800 bin abonemiz var” dedi. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) kaynaklı 2016 yılı verilerine göre; ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 733 kişi serbest tüketici olma hakkından yararlandı. Serbest tüketiciler ağırlıklı olarak İstanbul (665 bin), İzmir (283 bin), Antalya (230 bin) ve Ankara’da (169 bin) bulunuyor.
banner355
Etiketler; #fatura #Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu #epdk #EPİAŞ
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Kese tırtılı operasyonu
Sonraki Haber
Fatura yoksa indirim de yok
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.