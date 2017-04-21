Faizler 2 puan arttı mevduatlar patladı!

EKONOMİYİ canlandırmak için gündeme getirilen ve birçok şirkete de can suyu olan Kredi Garanti Fonu (KGF) kredilerinin yan etkisi mevduat faizlerinde 2 puanlık artış olarak kendisini göstermişti.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre normalde aylık 25 milyar lira kredi üreten bankacılık sistemi KGF ile birlikte 1.5 ayda 144 milyar lira kredi üretmek durumunda kalınca çareyi mevduat faizlerini yüzde 11’lerden 13’lere artırmakta bulmuştu.

KGF KREDİLERİ DE MEVDUATA PARK ETTİ

Hatta bazı özel işlemlerde mevduat faizlerinin yüzde 14’ü bile aştığı belirtiliyor. Hal böyle olunca da, bu defa bankacılık sistemindeki mevduatta patlama yaşandı. Öyle ki, Merkez Bankası verilerine göre 14 Nisan haftasında Türk Lirası mevduatlar bir haftada 13 milyar birden artarak 838.4 milyar TL’den 851 milyar TL’ye fırladı. Mart ayı başından 14 Nisan’a kadar ise mevduatlardaki artış 64 milyar TL oldu. Türk Lirası mevduatlarda geçen yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 17 oldu.

Hızlı kredi büyümesinin kaynak sıkıntısı yarattığını belirten bankacılar, bunun da mevduat faizini artırdığını ve oluşan cazibe ile mevduatlarda artış olduğunu belirtiyor. Bankacılar, bunun yanı sıra, yüklü ve uzun vadeli krediler ile rahatlayan firmaların, parayı nerede kullanacağına karar verene dek mevduata yönelttiğini ve mevduattaki artışta bu durumun da etkili olduğunun altını çiziyor.

Öte yandan referandum öncesindeki 14 Nisan haftasında yaşanan yabancı girişi de dikkat çekti. Merkez Bankası rakamlarına göre, 14 Nisan haftasında repo dahil net menkul kıymet girişi 253 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı hafta yabancı yatırımcılardan, hisse senetleri piyasasında nette 173 milyon dolar para girişi yaşandı.

BANKALARDAKİ TL MEVDUAT 850 MİLYARI ASTI

