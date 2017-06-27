Faizde rekabete fren

HÜKÜMET, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta eleştirdiği büyümenin, yatırımın önündeki en büyük engel olan faiz yarışını önlemek için harekete geçti. Bankalar kredi hacminin artmasıyla beraber bunu karşılamak için mevduat faizlerini artırırken, rekabette frene basılması için tampon olarak uygulanacak yeni mekanizmalar devreye giriyor. Bankaların nakit ihtiyacı yurtdışından bulunacak ucuz fonlarla karşılanacak. Bu fonlar bankalar reel sektöre vereceği kredilerin de önünü açacak. Ticari kredilerde faiz sübvansiyonu başta olmak üzere iç piyasaları destekleyecek adımlar atılacak. Kamu bankaları arasındaki faiz yarışı da frenlenirken kredi maliyetleri düşecek, bankalar sürümden kazanacak.

KURUMLAR DEVREDE

Gözler kredi faizinin ucuzlaması için atılacak adımlara çevrilirken, ekonomi yönetimi mevduat oranlarının düzenlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyor. Faizlerde düşüşü hızlandırmaya yönelik çalışma kısa sürede tamamlanacak. Faizde rekabetin son bulması için bankaların öneri ve talepleri dinlenirken, sektörün hizmet odaklı yapılanmaya gitmesi teşvik edilecek. Merkez Bankası hem bankacılık sektörünün beklentileri hem piyasa dengesini gözeterek mevduat faizlerini aşağı çekecek yeni adımlar atacak. Hazine'nin çalışmalarını tamamlamadığı altına dayalı tahvil de kısa sürede yaşama geçirilecek.

ARTIŞ YANSIYOR

Faizde rekabet konusu son Bakanlar Kurulu'nda da değerlendirildi. Ekonomi kurmayları, mevduatta aslında rasyonel olmayan 1-2 puanlık artışın kredi faizlerine yansıdığına dikkat çekti. Bankalarla bu yarışın devam etmemesi için masaya oturulacak.

TACİRLER DE KENDİ ARASINDA DÜŞÜRMELİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sanayicinin, esnafın, tüccarın haklı olarak bankalardan beklentileri olduğunu belirterek, kendi aralarındaki alışverişlerde uyguladıkları faiz oranlarını düşürmeleri çağrısı yaptı. Bakan Tüfenkci, "Bankaların ticari kredilerde yatırım dostu olmaları için güçlü bir beklenti var. Biz de bankalara yükleniyoruz. Ancak tacirlere de burada görev düşüyor. Onlar da kendi arasındaki vadeli satışlarda faizleri düşürmeli" diye konuştu.

ZEYBEKCİ: FAİZLER DÜŞMELİ

Ekonomi Bakanı Zeybekci de faizlerin düşmesi gerektiğini belirterek, bununla ilgili altyapı çalışmaları hazırlıkları için hükümetin çok önemli adımlar attığını söyledi. Bu yönde Merkez Bankası'nın alacağı kararları da desteklediklerini belirten Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de büyümeyi destekleyici, yatırımları, istihdamı artırıcı en önemli enstrüman paranın ucuz olması, finansmanın ucuz olması yönünde ortak kararımız var. Dolayısıyla faizlerin düşmesi gerekiyor. Merkez Bankası kararlarını destekliyoruz. Hedef olarak faizler düşmeli. Kredi faizlerinin buna bağlı olarak oldukça yüksek olması, kabul edilebilir, yatırım yapılabilir değil."