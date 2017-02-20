'Faiz artırımı için çok erken'

AVRUPA Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Sabine Lautehschlaeger, enflasyonda son dönemde yaşanan artışı memnuniyetle karşıladığını, ancak faiz oranlarının yükseltilmesi için enflasyonun yüzde 2 civarında istikrar kazandığını görmeyi beklemeleri gerektiğini söyledi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon Ocak ayında Şubat 2013'ten bu yana görülen en yüksek seviye olan yüzde 1,8'e yükseldi. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Lautenschlaeger, "Sadece bir aylık veriye bakarak enflasyonun hedefe yaklaştığına karar veremeyiz. Yüzde 2'nin hemen altı olan enflasyon hedefimize yaklaşılmasından memnunum, Ancak benim için önemli olun bu yükselişin geçici olup olmadığı. Ocak ayındaki yükselişin geçici olup olmadığından emin değiliz. Enflasyonu hedefe ulaştıracak bir yükseliş trendinden emin olmak için birkaz ay daha beklememiz gerekli" dedi.

Lautenschlager, enflasyonun hedefe doğru yükseldiğinden emin olunduğunda ECB'nin çok genişlemeci para politikasından mümkün olduğu kadar çabuk bir normalleşmeye dönmesi taraftarı olduğunu da vurguladı.