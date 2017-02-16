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Evlere otomobil vergisi geliyor

Hükümet, otomotivde uygulamaya başladığı taşıtlara göre değişen farklı vergi oranı belirleme yetkisini konut için de getiriyor

Evlere otomobil vergisi geliyor

Hükümet, otomotivde uygulamaya başladığı taşıtlara göre değişen farklı vergi oranı belirleme yetkisini konut için de getiriyor

16 Şubat 2017 Perşembe 10:10
Evlere otomobil vergisi geliyor
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HÜKÜMET, otomotivde uygulamaya başladığı taşıtlara göre değişen farklı vergi oranı belirleme yetkisini konut için de getiriyor. Alıcı ve satıcılardan tahsil edilen tapu harçlarının oranı konutun bulunduğu şehre, ilçeye, sokağa, caddeye hatta bulunduğu kata göre değişebilecek. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle, Bakanlar Kurulu'na, konut ve işyeri gibi gayrimenkullerin alım satımına uygulanan tapu harcı oranları ile binaların inşası öncesinde sözleşme ve benzeri işlemler için değerli kağıtlardan tahsil edilen Damga Vergisi oranlarını farklı oranlarda belirleme yetkisi verildi.
FARKLI ORANLAR
Maliye Bakanı Naci Ağbal, halen binde 9.48 oranında Damga Vergisi alındığını, yeni düzenlemeyle Bakanlar Kurulu'nun her bir sözleşme için bu oranları aşağı çekme ya da yükseltme yetkisi olacağını söyledi.
Ağbal ayrıca, halen gayrimenkul alım ve satımından yasayla yüzde 1 tapu harcı alındığını, Bakanlar Kurulu'nun bu oranı yüzde 2 olarak uyguladığını belirterek, yeni düzenlemeyle Bakanlar Kurulu'na tapu harcını da gayrimenkullere göre farklı oranlarda belirleme yetkisi verildiğini söyledi. Maliye Bakanı Ağbal, “Mesela, gayrimenkulün konut veya iş yeri olmasına bağlı olarak yüzde 2 olan vergi oranını farklılaştırabileceğiz. Gayrimenkul sertifikası karşılığı, gayrimenkul edinimi bakımından vergi oranını farklılaştırma yetkisi alıyoruz. Gayrimenkulün sınıfı, lüks olup olmadığına, büyüklüğüne, bulunduğu yere vergi değerine göre farklı oranlar belirleme yetkisi alıyoruz. Burada bütün bu parametreleri ayrı ayrı ya da tamamını birlikte değerlendirebiliriz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
EvOtomobil VergisiMeclis Plan Ve Bütçe Komisyonu
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