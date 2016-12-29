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Evde bakımda icraya düşenlere müjde var

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme ile geçmişte aldıkları evde bakım yardımından dolayı icraya düşen 9 bin 200 yoksul vatandaşın toplamda 51 milyon 870 bin TL'lik borcu silinecek

Evde bakımda icraya düşenlere müjde var

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı düzenleme ile geçmişte aldıkları evde bakım yardımından dolayı icraya düşen 9 bin 200 yoksul vatandaşın toplamda 51 milyon 870 bin TL'lik borcu silinecek

29 Aralık 2016 Perşembe 20:37
Evde bakımda icraya düşenlere müjde var
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BAKANLIKÇA hazırlanan ve geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 'Torba Kanun Tasarısı'nda yer alan düzenleme ile evde bakım yardımı alan yoksul durumdaki binlerce vatandaşın devlete sehven zamanında bildirimde bulunmaması sebebiyle borçlu duruma düşmesi sonucu yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
ÖDEMELERDE FAİZ ALINMAYACAK
2828 sayılı 'Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici maddeyle gerçekleştirilecek düzenleme ile evde bakım yardımı uygulamasından yararlanan ihtiyaç sahibi engelli vatandaşların gelirindeki değişikler, sağlık raporu süresinin bitmesi, kurumsal bakıma geçme, kişinin ölümü veya adres değişikliği gibi durumları zamanında devlete bildirmemesi nedeniyle aldığı yersiz ödemelere yönelik oluşan borçlarının yasal faizleriyle birlikte tahsilinden vazgeçilecek.
HAKSIZ ÖDEME ALANLAR YARARLANAMIYOR
Yapılacak düzenlemeden, gerçeğe uygun olmayan belge ve sağlık kurulu raporu kullanmak suretiyle haksız ödeme alanlar yararlanamayacak. Daha önce tahsil edilen tutarlara yönelik olarak ise hak talebinde bulunulamayacak. Düzenleme yasalaştığında söz konusu sebepler dolayısıyla oluşan ancak Bakanlıkça takibi yapılıp, haczedilecek herhangi bir mal varlığı bulunmayan yoksul vatandaşların toplamda 51 milyon 870 bin TL'lik borcu silinmiş olacak.
9 BİN 200 ENGELLİ YARARLANACAK
Düzenlemeden 9 bin 200 engelli vatandaş veya yakını faydalanacak. Bakanlık ayrıca yersiz ödeme olaylarının tekrar yaşanmaması amacıyla evde bakım yardımına ilişkin tüm iş ve işlemleri Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sisteminde yeni hazırlanan 'Evde Bakım Modülü' aracılığıyla yürütecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca uygulanacak sistem sayesinde vatandaşların tüm bilgileri kontrol edilerek ödeme dosyaları oluşturulacağından, önceki dönemlerde oluşan olumsuzluklar ile yersiz ödemelerin son bulacağı yeni bir dönem de başlamış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Politikalar BakanlığıIcraMüjdeYoksul
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