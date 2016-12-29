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Ev satın alırken tapu harcına dikkat!

Ev satın alırken dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var

Ev satın alırken tapu harcına dikkat!

Ev satın alırken dikkat etmemiz gereken önemli hususlar var

29 Aralık 2016 Perşembe 13:03
Ev satın alırken tapu harcına dikkat!
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ÖZELLİKLE konut kredisiyle ev satın alacaklar dikkatli olun. Tapu harcınızı yatırırken en az kullandığınız kredi tutarı kadar tapu rayiç bedeli göstermezseniz, cezayla karşılaşabilirsiniz. Tapu harcının en az kullandığınız kredi tutarının %4'ü kadar olması gerekiyor.
Maliye ceza kesiyor
Maliye Bakanlığı konut kredisi kullanılarak satın alınan evleri incelemeye aldı ve çok ciddi cezalar kesmeye başladı. Bu inceleme sırasında eğer evin rayiç bedeli, sizin kullandığınız kredinin altındaysa ceza kesiliyor. Üstelik bu cezayı hem alıcıya hem de satıcıya kesiyor.
En az kredi tutarı kadar rayiç bedeli yatırmanız şart
Genelde ev satan ya da satın alan kişiler evin tapu harç parasını tapuda kayıtlı değer üzerinden yatırmayı tercih eder. Ve bu harç bedeli satıcı ile arıcı arasında ortak olarak ödenir. Ancak bu rayiç bedelleri genelde düşük oluyor. Örneğin siz 300.000 TL'ye ev satın aldınız ve tapuda evinizin değeri 100.000 TL gözüküyor. 100.000 TL için de %4 oranında yani 4.000 TL tapu harcı yatırmanız lazım. Siz de bu ev için 200.000 TL kredi kullandıysanız Maliye Bakanlığı devreye giriyor. 200.000 TL kredi kullandığınız için vergi kaçırdığınızı tespit ediyor ve ceza kesiyor. Ve bu ceza hem alıcıya hem de satıcıya kesiliyor.
Ceza hem alıcıya hem de satıcıya kesilir
Böyle bir durumda ceza ile karşılaşmamak için 200.000 TL için en az 8.000 TL hatta evin tüm bedelini hesaplarsanız 12.000 TL tapu harç bedeli yatırmanız gerekir. İleride olası bir cezayla karşılaşmamak için alım satım işlemleri sırasında bu ayrıntıya dikkat etmenizi öneririz. Konut kredisi kullanmak istediğinizde karşılaştırma sitesi Enuygun.com'u ziyaret edip bankaların güncel kredi kampanyaları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


 
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Ev Satın Alırken Tapu Harcına Dikkat!Maliye Bakanlığı
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