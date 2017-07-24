Ev masrafları gider yazılacak

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, kurumlar vergisi oranları ve kazançlardan düşülen giderlerle ilgili esnafa iki müjde verdi. Bir işletme sahibinin ailevi harcamaları dahil bütün giderlerini kazancından düşebilmelerine yönelik çalışma yapacaklarını söyleyen Ağbal, “Diyelim ki bir kunduracı işletme hesabı esaslarına göre defter tutuyor. Onun da belki belli ailevi harcamalarını işletme gelirinden düşmesine imkân verebiliriz” dedi. Ağbal, şunları kaydetti: “Ama bunun şartları, kuralları ne olabilir, buna bir harcama tavanı getirilebilir mi? Bunu tartışmak lazım. Bu yolla aslında kayıt dışılıkla da mücadele etmiş oluruz. Arkadaşlara talimat verdim gelirden düşülebilecek harcamaların genişletilmesi ve ailevi harcamalarında belli oranlar dahilinde gelirden düşürebilmesiyle ilgili çalışma yapacağız” diye konuştu.

Vergi yüksek kaldı

Naci Ağbal, yüzde 20 seviyesinde bulunan kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesi konusunun da tartışılması gereken bir konu olduğunu vurguladı. Küresel krizden sonra ülkelerin arasındaki ekonomik rekabet içerisinde verginin önem kazandığına dikkat çeken Ağbal, şöyle devam etti:

“ABD Başkanı Donald Trump’ın bir anda kurumlar vergisini düşürmesi tesadüf değil. Biz 2006 ‘da kurumlar vergisi oranını yüzde 33’den yüzde 20’ye indirdik. Ama geçen gün bir tablo çıkarttım, şimdi bizden daha aşağı olan ülkeler var. Bence tartışmamız lazım. Kurumlar vergisi oranı Türkiye’de son derece önemli bir faktör. Bazı ülkelerde, mesela İrlanda’da yüzde 12, Macaristan’da yüzde 19, farklı farklı oranlar var.”

Ekonomi 15 Temmuz’u aştı

15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi üzerindeki olumsuz izlerinin silindiğini belirten Naci Ağbal, göstergelerin güzel gelmeye başladığının altını çizdi. Ağbal, “Verilerdeki iyileşmenin 15 Temmuz’a göre geldiği seviyeden bahsetmiyoruz. Kapasite kullanım oranı, küresel kriz sonrası en iyi rakam. Sanayi üretim endeksi son 8 aydır sürekli artıyor. 15 Temmuz’a döndük mü demiyoruz, 15 Temmuz’u da aşan bir periyotta ekonomide güzel rakamlar geliyor” diye konuştu.

Parasal sıkılaşma bize yarar

Naci Ağbal, dış konjonktürün Türkiye için için Mart’tan itibaren iyi gitmeye başladığına işaret ederek, şunları kaydetti: “ABD ve AB tarafında parasal genişlemenin yavaşlatılması konusunda daha ihtiyatlı bir tutum sergilenecek. Bu en fazla bizim işimize yarayacak, çünkü küresel dış konjonktürde özellikle faiz artırımına bağlı veya finansal piyasalardaki sıkılaştırmaya bağlı gelişmelerde Türkiye olarak en fazla biz etkileneceğiz.”

KDV reformunu 1 Ocak’a yetiştirmek istiyoruz

Maliye çalışanlarının KDV reformu konusunda inceleme yapmak için İngiltere’ye gittiğini söyleyen Naci Ağbal, “Şu ana kadar TÜSİAD’dan, Vergi Konseyi’nden, TİM’den, MÜSİAD’dan bir sunum aldık. 1 Ocak 2018’de eğer böyle bir milat kabul edip kronometreyi sıfırdan açabilecek bir sistem yapabilirsek vallahi çok güzel olur” dedi.

Drone’lara ÖTV sürprizi

Otomotivden alınan ÖTV ile ilgili bir çalışma yapıp yapmadıkları sorusuna Bakan Ağbal, şu yanıtı verdi: “Şu aşamada genel olarak ÖTV’yle ilgili geniş kapsamlı bir çalışmamız yok. Ben sadece bu ‘drone’lara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu droneların sayısı artıyor, droneda ÖTV yok, dolayısıyla bu dronelar uçuyor havada, onların da ÖTV’si yok, ÖTV gelebilir onlara.”

Seçimi düşünen AB tarihi hata yapıyor

Bakan Naci Ağbal, Almanya ile yaşanan gerginlikle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Yapılan açıklamalar gerçekten üzücü. Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik bağlar çok güçlü. Avrupa’nın şu dönemde bir takım açmazları da var. Bir seçim dönemi. Belki bugün için bir kazanç gibi yapılıyor ama, bence tarihi bir hatadır. Avrupa böyle bir döngü içerisinde kendisi kaybolur gider yani. Avrupalı, ABD’li yatırımcılarla geçen günlerde görüştük. Türkiye’ye müthiş bir inançları var, müthiş bir güvenleri var. Türkiye daha açık bir piyasa ekonomisi içerisinde büyüyecek.”

Çok para ‘barıştı’ ama rakamı açıklayamam

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Varlık Barışı ile ilgili düzenlemenin Ağustos 2016’da yapıldığını belirterek şu bilgileri verdi: “Birinci süre 31.12.2016’da doldu, Bakanlar Kurulu yetkisini kullandı 30 Haziran’a kadar süreyi uzattık. Rakam veremem ama bankalar üzerinden çok büyük para girişi oldu. Buna kara para gibi eleştiri yapanlar oldu. Vatandaşlarımız bildiğimiz kanallardan örneğin Barclays Bank’taki parasını gösterdi” diye konuştu.

Tıkır tıkır kazanıp vergi kaçıran yandı

Naci Ağbal, devletin sağladığı olağanüstü imkanlara rağmen ‘Borcumu ödemiyorum’ diyenlerin üzerine gideceklerini vurguladı. Ağbal, “Bakacağım gerçekten zor durumdaysa bu insanlara yapılandırmaya müracaat etmemiş olsa bile tecil müessesini kullanacağız. Ama gittik baktık durumu gayet güzel, parasını ödeyebiliyor, tıkır tıkır otomobil, ev alıyor, oh işler çıtırında. Eğer onun üzerine gitmezsem vatandaş bana hesap sorar” diye konuştu.

Teşviklerin katkısı açıktan daha çok

Yıl sonunda bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1.9 seviyesinde olması için çalıştıklarını kaydeden Naci Ağbal, mali disiplinden asla taviz verilmeyeceğinin altını çizdi. Daha çok gelirin toplanması konusunda gayretli olacaklarını söyleyen Ağbal, “Yeniden yapılandırma kanunu yaptık, bu kanunun önümüzdeki aylarda taksit ödemeleri gelecek, yani bütçedeki koyduğumuz yılın başında 1.5 milyar lira bütçede öngörmüştük, şu ana kadar gelen rakam 5.5 milyar liraya geldi. Taksitlerle burada 8-9 milyar liraya kadar çıkabiliriz. Özelleştirme uygulamalarına yoğunlaştık. Açığı artıran teşviklerin ekonomiye katkısı daha fazla” dedi.

TEDES’te şirketler açgözlülük yapıyor

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) ile ilgili daha önce yaptığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine Ağbal, “Sözlerimin arkasındayım. Gerekli uyarılar ve uyarıcı levhalar konulmadan TEDES uygulamalarının yapılması haksızlıktır. Çok iyi niyetlerle yola çıktık dedik ki, bir kazan kazan. Yani belediyelerin bu sistemi kuracak. Sonra bir gördük ki bunu belediyeler şirketlere devretmiş. Bir de aç gözlülük diyeceğim... Aç gözlülük olunca da her yere kurmuşlar onu. İçişleri Bakanlığı’yla bu konuda bir farklı fikrimiz yok” değerlendirmesini yaptı.