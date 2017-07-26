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Ev hanımları da "BES"lendi!

Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan, her meslek ve gelir grubundaki vatandaşların dahil olduğu BES'te geçen yıl işçi, memur, doktor ve mühendisleri geride bırakan ev hanımları katılımcıların yüzde 16,6'sını oluşturdu

Ev hanımları da "BES"lendi!

Sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan, her meslek ve gelir grubundaki vatandaşların dahil olduğu BES'te geçen yıl işçi, memur, doktor ve mühendisleri geride bırakan ev hanımları katılımcıların yüzde 16,6'sını oluşturdu

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:36
Ev hanımları da "BES"lendi!
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SOSYAL güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulan, sağladığı avantaj ile her meslek ve gelir grubundaki vatandaşların dahil olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) geçen yıl işçi, memur, doktor ve mühendisleri geride bırakan ev hanımları katılımcıların yüzde 16,6'sını oluşturdu.Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 sonu itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 627 bin 25 kişi olurken, BES'teki katılımcıların fon büyüklüğü 53 milyar 409 milyon 391 bin 715 lira olarak gerçekleşti.Devlet katkısı, geçen yılın sonunda 7 milyar 438 milyon 179 bin 620 liraya ulaşırken, söz konusu dönem itibarıyla sistemden toplamda 44 bin 350 kişi emekli oldu.BES katılımcıları arasında meslek bilgisi belli olan yüzde 37'lik kesim içinde en büyük pay serbest meslek çalışanlarına ait. BES katılımcılarının yüzde 26'sını oluşturan serbest meslek çalışanlarını, yüzde 16,6 ile ev hanımları takip etti.BES katılımcılarının yüzde 15,6'sını işçiler, yüzde 9,5'ini memurlar, yüzde 7'sini öğretmenler, yüzde 4,1'ini emekliler (SGK), yüzde 3,1'ini çiftçiler, yüzde 2,7'sini bankacılar, yüzde 2,5'ini doktor/eczacılar, yüzde 2,4'ünü mühendis, yüzde 2,2'sini öğrenci, yüzde 2'sini teknisyen ve yüzde 6,2'sini diğer meslekler oluşturdu.

BİRİKİM TUTARININ YÜZDE 25,4'Ü EN AZ ÜÇ SÖZLEŞME SAHİBİ KATILIMCILARA AİT

EGM, katılımcıların sahip oldukları sözleşme adetlerine göre dağılımlarını da inceledi.Buna göre, 2016 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcılarının yüzde 77,3'ü sistemde sadece bir sözleşmeye sahip iken, yüzde 15,6'sı iki sözleşmeye, yüzde 7,1'i ise en az üç sözleşmeye sahip bulunuyor.Buna karşılık yürürlükteki sözleşmelere ait birikim tutarının yüzde 25,5'i iki sözleşme sahibi katılımcılara, yüzde 25,4'ü ise en az üç sözleşme sahibi katılımcılara ait durumda.

NET KATILIMCI ADEDİ ARTIŞININ EN FAZLA OLDUĞU İL GÜMÜŞHANE

2016 sonu itibarıyla yürürlükteki sözleşmelerin katılımcı adedinin, önceki yıl sonu değerlerine göre büyüme oranı, katılımcıların ikamet ettikleri iller detayında da incelendi.Buna göre, 2016 sonu itibarıyla net katılımcı adedi artışının en fazla olduğu ilk üç il sırasıyla yüzde 25 ile Gümüşhane, yüzde 22 ile Yozgat, yüzde 21 ile de Adıyaman olarak belirlendi.

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Ev HanımıBeşSosyal GüvenlikGelir
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