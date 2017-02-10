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Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak

GYODER Başkanı Torun, "Gayrimenkul almak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki günlerde fiyatlar artmak zorunda çünkü maliyetler yükseliyor" dedi

Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak

GYODER Başkanı Torun, "Gayrimenkul almak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki günlerde fiyatlar artmak zorunda çünkü maliyetler yükseliyor" dedi

10 Şubat 2017 Cuma 08:12
Ev alacaklar dikkat! Fiyatlar artacak
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GAYRİMENKUL ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, "Gayrimenkul almak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki günlerde fiyatlar artmak zorunda çünkü maliyetler yükseliyor. Kur artışlarının da enflasyona yansımasıyla fiyatlar yükselmek zorunda." dedi.
AA muhabirinin, yabancıların konut ve iş yeri alımlarında getirilen KDV indirimi ve sektöre ilişkin sorularını yanıtlayan Torun, vatandaşın konut almak için beklememesi gerektiğini, mart sonunda fiyatları revize etmek zorunda olduklarını ifade etti.
Gayrimenkul satışlarının ülkeye döviz kazandırdığını aktaran Torun, "Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi de döviz girdilerinin artması. Gayrimenkul büyük rakamlara ulaşabilme potansiyeline sahip bir alan. Ürün ihraç edersiniz ancak toplam rakamlara baktığınızda daire fiyatları birkaç yüz bin dolardan başlıyor. Onun için gayrimenkul satışları Türkiye'ye önemli bir döviz kazandırma potansiyeline sahip." diye konuştu.

"MALİYETLER YÜKSELİYOR"
Torun, bu yıl yabancıya konut teşviklerinin tanıtım yılı olabileceğini dile getirerek, "2017'yi tanıtım yılı olarak düşünürsek 2018'de daha fazla konut satmış olacağız. En azından bir önceki yıla göre daha fazla satış gerçekleşir. Beklentimiz o yönde. Fiyatlara yansımaz çünkü fiyatlar zaten düşük." bilgisini verdi.

Aziz Torun şu değerlendirmelerde bulundu:
"Gayrimenkul almak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki günlerde fiyatlar artmak zorunda çünkü maliyetler yükseliyor. Kur artışlarının da enflasyona yansımasıyla fiyatlar yükselmek zorunda. Sektör en minimum marjlarla çalışıyor. Maliyet artışlarının da fiyat artışlarına yansıması muhtemeldir. Onun için de fiyatlar artacak. Zaten talebin artmasını sağlamak için bunları yapıyoruz. Fert başına olan gelirde artış yok. Onların gelir düzeyindeki artış imkanı sınırlı olduğu için biz onlara yaklaşmaya çalışıyoruz.
Vadeyi 20 yıla çıkararak alım imkanını artırmaya çalışıyoruz. Vadeden dolayı üstüne bir fiyat eklenmiyor. Bizim kampanyamıza katılanların da bunu yapmamaları kaydıyla kampanyaya katılmalarını şart koşuyoruz. Etik olarak böyle yapılması gerektiğini söylüyoruz. Buna rağmen biz o rakamları bilmiyoruz.Tekstilde bir kampanya olduğunda,100 liralık mal 50 liraya düşmüşse, sadece etiketin üzerinde fiyatı yükseltip üzerinden indirim yapılıyordu. Şu anda kurumsal şirketler ve perakende sektörü böyle bir şeye tenezzül etmiyor."
 

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Anahtar Kelimeler:
GYODERAziz TorunKDV
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