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Et fiyatları düşecek! Resmen yürürlükte…

Spekülatörler et fiyatlarını yükseltti, hükümet ithalatın önünü açtı. Gümrük vergileri de indi. Fiyatlar düşecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik ise yazılı bir açıklama yaparak, "İthalat kaynaklı fiyat oluşumlarında, yurtiçi üretim maliyetleri dikkate alınacak ve üretici mağduriyetlerine asla müsaade edilmeyecektir" dedi

Et fiyatları düşecek! Resmen yürürlükte…

Spekülatörler et fiyatlarını yükseltti, hükümet ithalatın önünü açtı. Gümrük vergileri de indi. Fiyatlar düşecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik ise yazılı bir açıklama yaparak, "İthalat kaynaklı fiyat oluşumlarında, yurtiçi üretim maliyetleri dikkate alınacak ve üretici mağduriyetlerine asla müsaade edilmeyecektir" dedi

29 Haziran 2017 Perşembe 11:21
Et fiyatları düşecek! Resmen yürürlükte…
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ENFLASYONU şişiren ve vatandaşın cebini yakan gıda fiyatlarını baskılamak için ithalat silahını öne süren Gıda Bakanlığı; canlı hayvan, et ve bazı tahıl ürünlerine uygulanan gümrük vergisini düşürdü.
 
Resmi gazete'de yayımlanan indirimlerle birlikte büyükbaş hayvan ithalatında vergi oranları yüzde 100'lü seviyelerden yüzde 26'ya, karkas ette ise yüzde 40'a düşürüldü. Buğday, mahlut, kızıl buğday, arpa, Malta, Mısır gibi tarım ürünlerinde de gümrük vergisi oranı yüzde 130'lardan 25-45 aralığına indirildi. Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği Başkanı Tarık Tezel, hayvan yeminin yüzde 45-60'ının ithal ürünlerden karşılandığını belirterek, "İndirim et ve süt fiyatlarına düşüş olarak yansır" dedi.
 
BAKAN ÇELİK’TEN AÇIKLAMA
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kesimlik hayvan ve karkas et ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesiyle ilgili açıklama yaptı: 
 
"Yurt dışından kesimlik hayvan ve karkas et ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı önceki gün yürürlüğe girdi.  Bu karar sonrasında, üreticilerimizi, yetiştiricilerimizi endişeye sevk edici bazı spekülatif değerlendirmelerin yapıldığı görülmektedir. Hiçbir üreticimizin, yetiştiricimizin endişe etmesine gerek yoktur. Zira kesimlik hayvan ve karkas et ithalatı, son Bakanlar Kurulu kararı öncesinde olduğu gibi Bakanlığımızın yetkisi ve kontrolü çerçevesinde yürütülecektir. Yerli üretimin daralmasına sebep olacak ithalat uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyecektir. İthalat kaynaklı fiyat oluşumlarında, yurtiçi üretim maliyetleri dikkate alınacak ve üretici mağduriyetlerine asla müsaade edilmeyecektir. Üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz rahat olsunlar; üretmeye, ağıllarını, ahırlarını doldurmaya devam etsinler. Üreticilerimizi korumaya da, spekülatörlerle mücadele etmeye de aralıksız devam edeceğiz. Nihai hedefimiz, ülkemizin, coğrafyamızın hayvan varlığını artırarak, kendi kendine yeten bir ülke haline gelmesidir."

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Son Güncelleme: 29.06.2017 11:40
Anahtar Kelimeler:
Et FiyatlarıGümrük Vergileri
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