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Esnaftan esnaf fonuna itiraz

Esnaf, kurulacak olan ahilik fonuna “Yeni yük getiriliyor” itirazında bulundu

Esnaftan esnaf fonuna itiraz

Esnaf, kurulacak olan ahilik fonuna “Yeni yük getiriliyor” itirazında bulundu

17 Şubat 2017 Cuma 11:58
Esnaftan esnaf fonuna itiraz
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TBMM’de ahilik fonu kurulmasıyla ilgili yasa teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerine katılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), “35 lira daha esnafa prim yükü getiriliyor” dedi. Ancak itirazlara karşın düzenleme komisyonda kabul edildi. TESK Genel Sekreteri Naci Sulkar, komisyon üyelerine kendilerinin fikrinin alınmadığını söyledi.  Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda 35 lira 55 kuruş fazla prim ödeneceğini belirten Sulkar, “Bu fon devreye girdiği zaman bir iyileştirme getirecek. Buna karşı çıkmıyoruz ama bu yüzde 2 hakikaten esnaf için yük. Yüzde 2’yi biz değil, devlet ödesin, biz yüzde 1 ödeyelim. Bir başka konu da bu fonun madem adı sandık oldu, isteğe bağlı olsun, isteyenler girsin.”

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Anahtar Kelimeler:
EsnafEsnaf FonuItirazTESKNaci Sulkar
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