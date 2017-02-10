'Esnafa yük getirmeyeceğiz'

İŞLETMELERİMİZİN büyümesi ve gelişmesi için, çok çeşitli finansman kullanma metotları var. Alternatif bir metodu da hayata geçirmiş bulunmaktayız" dedi. Bir aylık süre içinde 534 rehin sözleşmesinin tescil edildiğini belirten Bakan Tüfenkci, 534 ticari rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere 2.3 milyar TL, 12.5 milyon Dolar ve 10.3 milyon Euro'luk finansman işlemi sağlandığını kaydetti.

'ALTERNATİF METODU HAYATA GEÇİRDİK'

Bakanı Tüfenkci, Taşınır Rehin Sicil Sistemi’ne ilişkin bilgiler verdi. Bakanlıkta gerçekleşen lansmanda konuşan Tüfenkci, "Bu sistem işletmelerimize pek çok kolaylıklar getirecek. İşletmelerimizin büyümesi ve gelişmesi için, çok çeşitli finansman kullanma metotları var. Alternatif bir metodu da hayata geçirmiş bulunmaktayız" diye konuştu.

'ODALARLA BİRLİKTE ÇALIŞTIK'

"Esnaflarımızın, çiftçilerimizin, odalarımızın, borsaların bizden uzunca bir süre beklediği çalışmaydı" diyen Tüfenkci, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Biz bu çalışmayı gerçekleştirirken bankalar, borsalar ve odalarımızla birlikte çalıştık. Taraflarla istişare ederek neler yapabiliriz? Hangi ürünleri, hangi işlemleri yapsak, bankalar teminat olarak kabul edebilir? Nasıl işler? diye ciddi anlamda bir çalışma ortaya kondu. Türk yasalarına uygun Taşınır Rehni uygulamaya geçti."

'AMACIMIZ EBGELLERİ KALDIRMAK'

Tüfenkci, 2016 yılı Ekim ayında söz konusu sistemin yasallaştığını 1 Ocak'tan itibaren de yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Bu çerçevede bizim amacımız, girişimcilerin ticarete hızlı ve güvenilir bir şekilde hareket etmesini kısıtlayan engelleri ortadan kaldırmak. İktisadi değer taşıyan tüm varlıkları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

'KOBİ'LER BU TEMİNATI VEREBİLİR'

Taşınır Rehni Sistemi'nde bankaların önemine vurgu yapan Tüfenkci, "Özellikle KOBİ’leri henüz serpilme ve büyüme çağında olan, küçük işletmelerimizi büyütme anlamında onları desteklerimi bekleniyor. Bankaların da ya da finans kuruluşlarının da riski var. Bu bedelin tekrar kendilerine dönmesini istiyorlar. Bunun için de çeşitli teminatlar işletmelerimizden talep ediyorlar. O işletmelerden talep ettikleri en önemli şey bugüne kadar gayrimenkul, taşınmaz varlıklardı. Biz küçük işletme ve KOBİ’lere baktığınızda bu tip teminatların çok kısıtlı olduğunu ancak KOBİ’lerin yüzde 22’sinin bu teminatları verebileceğini görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'TEMİNATLANDIRMANIN ÖNÜNÜ AÇTIK'

Tüfenkci, işletmelerin ev ve arsalarının yanı sıra makinelerini rehin olarak gösterilebileceklerini kaydederek, "Sürekli gelir getiren, hayvanlar dahil. Onları da bu sistem içerisinde teminatlandırmanın önünü açtık" diye konuştu. Söz konusu uygulama ile önemli bir değişikliğe de vurgu yapan Tüfenkci, "Daha önce de rehin kanunu vardı ama orada işlemeyi bütünüyle rehin altına alıyordu. Burada parça parça rehin imkanı getirdik. Sizin teminatınız 1 makine ile yetiyorsa, siz işletmenin içerisindeki 10 makineyi birlikte rehin etmenize gerek yok. 1 makinenizi rehin verir, 9 makinenizi açıkta tutarsınız" ifadelerini kullandı.

'İLAVE YÜK GETİRMEYECEĞİZ'

Tüfenkci, maddi varlıkların yanında stok, fikri haklar, sanayi mülkiyet haklarının da teminat olarak gösterilebileceğini kaydederek rehin sözleşmelerinin düzenlenmesine ilişkin ise, sicilde tescil edilen işlemler için vergi resim, harç gibi değerli kağıt bedellerinin ödenmeyeceğini söyledi. Tüfenkci, "Bu işlemler yapılırken ilave yük getirmeyeceğiz” dedi. Türkiye Noterler Birliği tarafından rehinli işletmelerin elektronik ortamda veya noterlikler nezdinde fiziki ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla TARES sisteminin oluşturulduğunu belirten Tüfenkci, sistemin 1 Ocak itibariyle devreye girdiğini bildirdi. TARES üzerinden yapılabilecek işlemlere değinen Tüfenkci, şunları kaydetti: "Rehin sözleşmesinin tescil edilmesi, tescil edilen rehin sözleşmesinde değişiklik yapılması, tescil edilen rehin sözleşmesinin sicilden silinmesi, rehinli taşınır varlıklar ile rehin hakkının devredilmesi ve rehin verenin rehinli işlemlerinin sorgulanması bu sistem üzerinden yapılıyor."

'BELGE İÇİN 10 TL ÖDENİYOR'

"Noterlerde yapılan işlemler çok pahalıdır" şeklinde bir imajın oluşturulduğunu belirten Tüfenkci, "Bu yapılan işlemler emsallerine göre çok düşük, daha önceki yasaya göre 1 milyonun üzerinde para alınıyordu. Şimdi tescil işlemi için sadece 200 TL, değişiklik için sözleşmede 60 TL, telkin için 30 TL belge örneği için 10 TL. Minimum rakamlar. Bunun her maliyeti benim esnafıma gidiyor" açıklamasında bulundu. Tüfenkci, bir aylık süre içinde 534 rehin sözleşmesinin tescil edildiğini kaydederek, 534 ticari rehin sözleşmesi karşılığında ticari aktörlere 2.3 milyar TL, 12.5 milyon Dolar ve 10.3 milyon Euro'luk finansman işlemi sağlandığını belirtti.

