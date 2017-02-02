Esnafa vergi rehberi

VERGİLENDİRME ile ilgili işlemlerin titizlikle yerine getirilmesinin hem mükellef hem de vergi idaresi için çok önemli olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vergi ile ilgili işlemlerin daha bilinçli ve daha doğru olarak yerine getirilebilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı ile işbirliği içinde her yıl binlerce vergi rehberini esnafımıza dağıtıyoruz" dedi.

‘10 BİN VERGİ REHBERİ DAĞITILIYOR’

Vergi gibi konuların bilinçli ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinin, hataları ve vergi kayıp kaçağını azaltacağını vurgulayan Palandöken, "Bu yıl da basit usulde vergiye tabi esnafımız için 10 bin vergi rehberini esnaf odaları aracılığıyla esnafımıza dağıtılmak üzere tüm Türkiye’ye gönderdik. Bu sayı tüm esnafa yetmez ama esnafımız bu rehberlere bağlı oldukları vergi dairelerinden ve tesk.org.tr ile gib.gov.tr internet adreslerinden de ulaşabilirler. Tüm esnafımıza bu rehberleri ayrıntılı bir şekilde okumalarını, incelemelerini tavsiye ediyoruz. Böylelikle hem sahip oldukları hakları daha iyi bilirler hem de beyanlarında hata payını en aza indirirler" diye konuştu.

‘BAZI KAZANÇLAR VERGİ DIŞI’

Basit usule tabi esnafın yıllık 8 bin TL'ye kadar olan kazancının vergi dışı bırakılması yönündeki uygulamanın bu yıl başladığını hatırlatan Palandöken, "Bu yıl Şubat ayında verilecek beyannamelerde, esnafımız elde ettiği kazançtan 8 bin TL'lik indirimi düşecek. Bu şekilde yaklaşık 680 bin esnafımız vergi ödememiş olacak. Bunun üzerinde gelir elde edenler de 8 bin TL'lik indirimden sonra kalan tutar üzerinde vergi ödeyecekler. Örneğin yıllık 10 bin TL net kazanç elde eden esnafımızın vergisi geçen yıl 1.500 TL iken bu yıl 300 TL'ye düşecek. Asgari geçim indirimi olarak adlandırılan bu indirim basit usuldeki esnafımızı çok rahatlatacak. Temennimiz, bu uygulamanın yakın bir gelecekte tüm mükellefleri kapsamasıdır" ifadelerine yer verdi.

