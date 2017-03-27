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Esnafa işsizlik fonu Ocak’ta

Artık esnaf da işsizlik maaşı alabilecek. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak

Esnafa işsizlik fonu Ocak’ta

Artık esnaf da işsizlik maaşı alabilecek. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeyle, Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak

27 Mart 2017 Pazartesi 10:19
Esnafa işsizlik fonu Ocak’ta
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SANDIK primi, sigortalının prime esas günlük kazançlarından, yüzde 2 sigortalı ve yüzde 1 devlet payı olarak ödenecek. Son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan; son 3 yılda 600 gün sandık primi ödeyenlere 180, 900 gün ödeyenlere 240, bin 80 gün ödeyenlere 300 gün süreyle maaş verilecek. Ödeneğin günlük tutarı, son 4 aylık prime esas kazançlar dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama kazancın yüzde 40'ı kadar olacak. Ancak, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemeyecek. Mevcut asgari ücrete göre; aylık en az 705,60, en çok bin 411 lira işsizlik maaşı verilecek..

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Anahtar Kelimeler:
Esnafİşsizlik Fonu
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