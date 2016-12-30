Esnafa 'Çek' uyarısı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, çeklerdeki karekod uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu. Bu konuda esnafı uyaran Palandöken, 1 Ocak’tan itibaren bankaların karekodsuz çek vermeyeceklerini belirtti. Yeni uygulamayla piyasalarda alışverişler sonrasında çeke duyulan güvenin artacağına, karşılıksız çek olaylarının azalacağına inandığını ifade eden Palandöken, “Artık çeklerde seri numarasıyla karekod bulunması zorunlu hale geldi. Uygulama, 1 Ocak 2017’de başlıyor. Bankalar bundan böyle karekodsuz çek yaprağı veremeyecek. Ancak esnafımızın elinde 31 Aralık 2016 tarihinden önce basılan çekler varsa geçerli olacak. Karekodlu çeki düzenleyen lehtar, teslim aldığı çeki sisteme kaydedecek. Çek ile alan-veren ve düzenleyen taraflara erişim karekod ile sağlanacak” dedi.

'CEZA HAPİS CEZASINA ÇEVRİLECEK'

Palandöken, çeki düzenleyip veren tüzel kişiyle ilgili oluşacak değişikliklerin şahsın sorumluluğunu devam ettireceğini kaydederek, “Tarihli ve süresinde ibraz edilen çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında şikâyet üzerine her bir çekle ilgili olarak 1.500 güne kadar adli para cezası verilecek. Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı olanlar yasak süreleri içinde şirketlerinin yönetiminde görev yapamayacaklar. Çek hesabı açma yasağı olanlar Risk Merkezi'nce bankalara bildirilecek. Çek ile ilgili verilen para cezalarını ödemezlerse cezaları hapis cezasına çevrilecek” diye konuştu.