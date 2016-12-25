'Esnaf kepenk kapatmaya zorlanıyor'

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sayıları hızla artan AVM’lerin açılış ve kapanış saatlerine kural konulmaması sebebiyle küçük esnafın ayakta kalmakta zorlandığını söyledi. TESK Genel Başkanı Palandöken, "AVM’lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecek" dedi.
'AVRUPA'DA AVM'LER PAZAR'LARI KAPALI'
Türkiye’de AVM’lerin illere göre açılış ve kapanış saatlerinde farklılıklar gösterdiğine ve özel günlerde bazı alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini esnettiklerine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, "Avrupa Birliği (AB) Küçük İşletmeler Yasası'nda önce küçük olanı düşün maddesi yer aldığından, birçok ülkede küçük esnafın desteklenmesi için AVM’ler Pazar günleri kapalıdır. Sözgelimi, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hollanda, Norveç gibi ülkelerde AVM’ler Pazar günleri tamamen kapalı. Sadece Bulgaristan’da AVM’ler Pazar günleri 10.00-14.00 saatleri arasında açık. Diğer ülkelerin tamamında küçük esnafın korunması ve ayakta kalabilmesi için AVM’lerin tamamı Pazar günü kapalı. Çalışma saatlerinde ise bize göre sınırlandırma getirilmiş durumda. Alışveriş merkezlerinin özel günlerde kapanması ya da haftalık maksimum çalışma saati belirleyerek kısıtlama getirilmesi şeklinde bir düzen kurulmuş. Ülkemizde alışveriş merkezlerinin yoğun çalışma saatlerinin serbest bırakılması küçük esnafın kazancını olumsuz etkileyerek, vatandaşın esnaftan değil, AVM’lerden alışveriş yapmasına zemin hazırlıyor" diye konuştu.
'ESNAF KEPENK İNDİRMEYE ZORLANIYOR'
Her geçen gün sayıları artan alışveriş merkezlerinin esnafın rekabet gücünü zayıflattığını dile getiren Palandöken, "Şu an İstanbul ve Ankara ağırlıklı olarak 2016 sonu itibariyle 370’e ulaşan ve her geçen gün artan alışveriş merkezi sayısının yeni açılacak olanlar ile birlikte 2017 yılında 420’ye ulaşması bekleniyor. Resmi tatil günleri ve hafta sonu için AVM’lerin çalışma saatlerine belirleyici bir kısıtlama getirilirse, vatandaş esnafın varlığının farkına varacak ve perakende sektöründe düzen sağlanabilecek. Sayıca artan alışveriş merkezleri esnafın mesleğini elinden alan, ekmek kapısını kapatan yatırımlar. Alışveriş merkezlerinde dükkan kiralamaya bütçesi yetmeyen esnaf bir süre sonra kepenk indirmeye bu şekilde zorlanmış oluyor. 1 AVM’nin açılması demek, 67 mesleğin o semtte yok olması anlamına gelmekte ve 67 mesleği yapan kişi patronken bir anda işçi konumuna düşmekte" ifadelerini kullandı.
AVM'lerin bir semtte 67 mesleği yok ettiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafın kepenk kapatmaya zorlandığını söyledi
İlgili Galeriler