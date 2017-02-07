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Eşdeğer parçaya 'hologram' takibi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: "TSE, belgelendirdiği her eşdeğer parçayı, belgelendirilen üreticiye hologram vererek ve 'hologram.tse.org.tr' adresinden kontrolünü sağlayarak kalitesiz ürün kullanımının önüne geçecek"

Eşdeğer parçaya 'hologram' takibi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: "TSE, belgelendirdiği her eşdeğer parçayı, belgelendirilen üreticiye hologram vererek ve 'hologram.tse.org.tr' adresinden kontrolünü sağlayarak kalitesiz ürün kullanımının önüne geçecek"

07 Şubat 2017 Salı 11:55
Eşdeğer parçaya 'hologram' takibi
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BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türk Standardları Enstitüsü (TSE), belgelendirdiği her eşdeğer parçayı,  belgelendirilen üreticiye hologram vererek ve 'hologram.tse.org.tr' adresinden  kontrolünü sağlayarak kalitesiz ürün kullanımının önüne geçecek." dedi.

Bakan Özlü, yaptığı açıklamada, Hazine Müsteşarlığının  2015 yılındaki genelgesiyle "Eşdeğer Parça Belgelendirmesi"nde TSE'nin  görevlendirildiğini hatırlattı. Eşdeğer parçanın, orijinaliyle kütle, boyut,  malzeme, işlevsellik bakımından karşılaştırılan, uygunluğu değerlendirilerek  belgelendirilen ve gönül rahatlığıyla araçlarda kullanılabilecek, kalitesi  kanıtlanmış parçalar olduğunu anlatan Özlü, böylece tüketicilerin güvenli ve  ekonomik yan sanayi ürünlerini seçip kullanabildiklerini söyledi.

TSE'nin eşdeğer parça belgelendirmesinde farkındalık oluşturmak,  üretici ve sanayicileri yerli üretime, eşdeğer parça kullanımına teşvik etmek  amacıyla yoğun çalıştığını belirten Özlü, bu kapsamda 7 firmanın 67 ürününe,  eşdeğer parça belgesi verildiğini bildirdi.

Eşdeğer parça belgelendirmesi çerçevesinde, üreticilerin başvurdukları  konularda kriterler tespit etmek üzere TSE'de "Eşdeğer Parça Teknik Komitesi"  oluşturulduğunu anımsatan Özlü, kriterler için gerekli testlerin belirlendiğini  ve uygulandığını kaydetti. Sonuçların belgelendirme komisyonunca  değerlendirildiğine işaret eden Özlü, "TSE belgelendirdiği her eşdeğer parçayı,  belgelendirilen üreticiye hologram vererek, 'hologram.tse.org.tr' adresinde  kontrolünü sağlayarak, ürünün  hangi araca takıldığına kadar takibini yaparak,  kalitesiz ürün kullanımının önüne geçecek. Bütün parçaların takibi, hologram  numarası girilerek, 'hologram.tse.org.tr' adresinden yapılabilecek." diye  konuştu.

"ÜRETİCİ, SANAYİCİ VE sigorta FİRMALARI DUYARLI OLMALI"
Özlü, kalitesi TSE tarafından kanıtlanan parçaların takip altında  tutularak kalitesiz ürünlerle karışmasının önüne geçildiğini vurguladı. Bakan  Özlü, "Uygulamayla yerli sanayi desteklenmiş, ithalat ve dolayısıyla da dış  ticaret açığımız azaltılmış olacak. Ancak sigorta şirketlerimizin genelgeye uygun  olmayan kriterlere göre belgelendirilmiş ithal ürünleri kullanmamaya özen  göstermesi gerekiyor. Yerli ürün ve üretim konusunda, üreticilerimiz,  sanayicilerimizi ve sigorta firmalarını daha duyarlı olmaya davet ediyoruz."  ifadelerini kullandı.

Sürecin geliştirilmesine katkı amacıyla kamu ve sektör temsilcilerinin  yer aldığı "Eşdeğer Parça Danışma Kurulu"nun da oluşturulduğuna değinen Özlü,  kurula eşdeğer parçaya ilişkin genelge ile ilgili değişiklik talebi geldiğini ve  bunun Hazine Müsteşarlığına iletildiğini dile getirdi. Değişiklik talebinde,  sigorta kapsamında kullanılan eşdeğer parça ürünlerin kalitesinin belli bir  seviyenin üstünde tutulması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla sistemde  kullanılan belgelerin kontrolünün Hazine Müsteşarlığı ya da tarafsız bir kurum  tarafından kontrol edilip onaylanması gerektiğinin önerildiğini aktaran Özlü,  "TSE, belgeli firmaların korunması ve genelgede belirtilen izlenebilirliğin  sağlanması amacıyla gerekli tüm altyapı çalışmalarını tamamlayarak, takip  sistemini kurmuş ve izlenebilirlik işlemlerine başlamıştır. Yapılan çalışmalar  çerçevesinde, TSE'nin eşdeğer parça belgelendirmesi izlenebilirlik işlemlerinde  yetkilendirilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
TSE bu kapsamda, ayna, far, filtre, çamurluk ve tamponun da  aralarında bulunduğu 19 parça ürüne eşdeğer parça belgesi veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eşdeğer ParçaHologramTse
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