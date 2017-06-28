Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
99639
ALTIN
141.393
DOLAR
3.5032
STERLIN
4.5188
EURO
3.9191
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusu hastalık habercisi olabilir!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Sağlık tasarısı oylaması ertelendi!
Aspirinin saçlara inanılmaz faydası
İnanılmaz değişim: Asprini eritip saçlarınıza...

Erdoğan'ın çağrısı işe yaradı! Yüzde 38 artış...

Gurbetçilere yönelik “Komşunu da al gel” kampanyasında rakamlar belli oldu

Erdoğan'ın çağrısı işe yaradı! Yüzde 38 artış...

Gurbetçilere yönelik “Komşunu da al gel” kampanyasında rakamlar belli oldu

28 Haziran 2017 Çarşamba 08:47
Erdoğan'ın çağrısı işe yaradı! Yüzde 38 artış...
banner404

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın yurtdışında yaşayan gurbetçilere yönelik açıkladığı “Komşunu da al gel” kampanyasında rakamlar belli oldu.Türkiye’ye Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre’den turist getiren Bentour Reisen’in Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, Avrupa’da tatil paketi satışlarında yüzde 38 artış yaşandığını söyledi. Uğur, “Kriz senesi olmasına rağmen yakalanan yüzde 38 artışın yüzde 15’i ‘komşunu al gel’ kampanyasından geliyor. 120 bin turistin 20 bini ‘Komşunu al gel’ kampanyasından”dedi.

‘BAKANLIK YURTDIŞINDAKİ REKLAMLARI ARTIRMALI’

Gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre Uğur, “Bakanlık yurtdışında reklam yapmalı. Reklamı sadece bizimle yapıyor. Reklam ücretinin yüzde 50’sini biz, yüzde 50’sini de bakanlık veriyor. Ama sadece Türkiye reklamı diye bir şey yok, Avrupa’da kalmadı. Asıl, kriz döneminde reklamın yapılması gerekiyor” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GurbetçiCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKomşunu Da Al Gel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 sektöre destek geliyor
7 sektöre destek geliyor
Tabelada yeni dönem
Tabelada yeni dönem
BES kesintileri temmuzda başlıyor 
BES kesintileri temmuzda başlıyor 

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals