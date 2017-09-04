Erdoğan'dan kadın çiftçiye yardım sözü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel için Çatalca Ulu Camii'nde cenaze törenine katıldı. Erdoğan, törenin ardından AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaret sonrası bir kadın çiftçi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına koşarak gelerek ürettiği organik tarım ürünleri için ağlayarak destek istedi. Uzun süre ağlayan kadını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı yanına çağırdı. Ağlayan çiftçiyi dinleyen Erdoğan ve Bakan Kaya, organik ürünleri için destek isteyen kadını teselli ederek yardım sözü verdi.

"İnşallah yardımcı olacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan organik ürünleri için destek isteyen çiftçi Nazan Kurtan, "Ben çok duygulandım. Kendisini görmek bile beni çok heyecanlandırdı, sevindim. Sıkıntılarımız vardı, onları anlatmaya çalıştım. Organik tarım yapıyorum ben çiftçiyim. 8 yıldır organik tarım sertifikam var. İstanbul'a pazarlara gidiyoruz tabi yaz dönemi biz ürünlerimizi zor satıyoruz. Bizim müşterimiz tatile gidiyor. Ürünlerimizi satmakta zorluk çekiyoruz. Bu sefer ucuza satıyoruz, organik ürünü ilaçlanmamış, domates, salatalık, biberi. Ucuza verdiğimiz için bu sefer işçi parasını ödeyemiyoruz. Organik tarıma destek olmasını istedik. Olumlu cevap verdi, yardımcı olacağını söyledi. Yerel tohum kullandığımız ilgisini çekti. İnşallah yardımcı olacaklar. Sorunlarımızı aktardık, bir kadın çifti olarak destek istedim çünkü biz burada İstanbul'a bağlı olduğumuz için devletten destek alamıyoruz. Burası sanayi bölgesi ilan edilmiş ya. Kırsal Kalkınma Programı'nda olmadığı için destek alamadığımızı ifade ettim" dedi.