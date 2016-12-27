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EPDK sözünde durdu! TL ile ihale yaptı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi doğalgaz dağıtım lisansı ihalesine en yüksek teklifi Aksa Doğalgaz verdi

EPDK sözünde durdu! TL ile ihale yaptı
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LİSANS işlemlerinde sorun olmadığı takdirde, sürecin 6 ay sonra başlayacağını söyleyen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu Cumhurbaşkanımızın Türk Lirası çağrısından sonra yaptığımız ilk ihale. Bu çağrı ülkemizin geleceği ve refahı açısından büyük önem taşıyor. İnşallah, gelecek kış bu bölgelere doğalgazın verilebileceğini öngörüyoruz" dedi.
Bu zor dönemde herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Bu Doğubayazıt için 5 yıllık sürede 100 milyon liralık bir yatırım anlamına geliyor. Ayrıca, 150 milyon liralık da iç tesisat sektöründe bir hareketlenme olacak. Yani, 5 yılda asgari düzeyde 250 milyon liralık bir pazar oluşacak" diye konuştu.
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Etiketler; #epdk #TL #ihale #Doğubayazıt
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