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EPDK 9 şirkete cezayı kesti!

EPDK, 9 akaryakıt şirketine 3 milyon 409 bin 205 lira ceza verildi ve 1 şirketten de yazılı savunma talep edildi

EPDK 9 şirkete cezayı kesti!
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ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 9 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 3 milyon 409 bin 205 lira ceza verildi.
EPDK'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunma, LPG otogaz istasyonunda zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmama, üretimini taahhüt ettiği madeni yağları üretmeme, araçların yakıt deposuna mineral yağ ve motorin karışımı ürün ikmal etme suretiyle lisanssız olarak bayilik faaliyetinde bulunma, tank içinde gizli düzenek bulundurma gibi nedenlerle 9 akaryakıt şirketine 3 milyon 409 bin 205 lira idari para cezası uygulandı.
EPDK, benzer sebeplerden 1 şirketin de yazılı savunmasını istedi.
Kurum ayrıca, 23 şirketin 2016 yılı yurt içi kaynak bilgileri beyanını göndermediğini tespit etti. Söz konusu beyanın, 15 gün içinde kuruma gönderilmemesi halinde şirketler hakkında işlem başlatılacak.
Öte yandan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Adıyaman ve Şanlıurfa'daki petrol işletme ruhsat sahasına 2 bin 485 hektarlık ilave saha müracaatına ilişkin ilan da Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Etiketler; #epdk #ceza #Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu #lpg
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