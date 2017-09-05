Enflasyonda çift hane uyarısı

ATB Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Tüketici enflasyonunun (TÜFE) aylık yüzde 0.52 oranında artış göstererek beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini kaydeden Çandır, tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 10.68 olduğunu belirtti. Çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0.49 artış gösterdiğini, yıllık bazda ise yüzde 10.16 olarak ilan edildiğini belirten Çandır, “Düşüşe az duyarlı, yükselişe ise çok duyarlı bulunan çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü bu seyir, genel enflasyonun çift hanede kalacağı yönündeki beklentileri yükseltmektedir" dedi.

GIDA VE TARIMIN ETKİSİ

Ağustos ayında en fazla düşüş gösteren grubun yüzde -3.09 ile giyim ve ayakkabı olduğunu belirten Çandır, gıda ve alkolsüz içeceklerin yüzde -0.22 ile ikinci sırada enflasyonu düşürücü etki yarattığını kaydetti. Ali Çandır, tarım ve gıda ürünlerinin yüzde -0.33'lük düşüş gösterdiğini belirterek, bu grubun enflasyondaki düşürücü etkisine dikkati çekti.

TURİZM BATI AKDENİZ'İN ATEŞİNİ YÜKSELTTİ

Antalya, Burdur, Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de Ağustos ayı enflasyonunun aylık yüzde 1.05 oranında artışla ülke enflasyonundaki artışın iki katından daha fazla gerçekleştiğine dikkati çeken Ali Çandır, "Bu olumsuz performansı tetikleyen temel parametre ise özellikle Antalya turizminde yaz aylarında yaşanan üç aya sıkışmış yoğun hareketliliktir" dedi. Antalya'da yaşanan turizm hareketliliğinin kentteki reel ekonomiye yansımasının istenilen düzeyde olmadığını kaydeden Ali Çandır, “Bu nedenle fiyatlarda yaşanan artışlar bölgemiz ve genel enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Batı Akdeniz'deki dönemlik yüksek enflasyonun çözümü olarak turizmi 12 aya yayılmasını gösteren Ali Çandır, şunları söyledi: “Antalya turizmindeki hareketliliğin özellikle üç ay gibi kısa bir süre olan yaz mevsimine sıkışmış olması talebin fazlalığından ziyade, üç aya sıkışmış olan talebe cevap verecek olan arz kapasitesinin sınırlılığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bir an evvel 1990'lı yıllar ve 2000'li yıların başlarında hedeflenen turizmi 12 aya yayma politikalarını tekrar gündemimize almalıyız. Eğer uzun vadeye yayılmış bir turizm hareketliliği sağlanırsa mal ve hizmetler bakımından arz kapasitesi talebi karşılayacaktır. Aksi halde yaşanan dönemlik talep artışı enflasyonu olumsuz etkilemeye devam edecektir."

