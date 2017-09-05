Enflasyona yetişilemiyor...

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,68 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,66 artış gerçekleşti.
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM GRUBUNDA
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %2,05, ev eşyasında %1,66, lokanta ve otellerde %1,03 ve konut ile çeşitli mal ve hizmetlerde %0,71 artış gerçekleşti.
Tüketici fiyat endeksi, Ağustos 2017 Kaynak: TÜİK
AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP GİYİM VE AYAKKABI
Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ağustos ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,22 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.
Kaynak: TÜİK
YILLIK EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA GRUBUNDA
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda ve alkolsüz içecekler %11,97, sağlık %11,66, eğlence ve kültür %11,19 ve lokanta ve oteller %11,07 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.
Kaynak: TÜİK
AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ TR61’DE OLDU
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,99 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %12,89 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %11,08 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde gerçekleşti.
Ağustos 2017'de endekste kapsanan 414 maddeden; 62 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 244 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
İŞTE FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER
TÜİK’in 2017 yılı Ağustos ayı ‘Tüketici Fiyat Endeksi' (TÜFE) verilerine göre söz konusu dönemde en yüksek fiyat artışı yüzde 16,85 ile yumurtada oldu. İkinci sırada yüzde 12,84 ile kayısı yer alırken, fiyat artışlarına göre yüzde 12,16 ile yeşil soğan, yüzde 11,81 ile spor müsabakalarına giriş ücreti, yüzde 10,51 ile özel üniversite ücreti, yüzde 8,83 ile LPG dolum ücreti, yüzde 7,55 ile limon, yüzde 6,48 ile yemek odası takımı ve yüzde 6,06 ile tüp gaz, yüzde 5,87 ile süt, yüzde 5,03 ile tereyağı (kahvaltılık), yüzde 4,97 ile yatak odası takımı, yüzde 4,48 ile kaşar peyniri, yüzde 3,87 ile beyaz peynir, yüzde 3,67 ile Antep fıstığı, yüzde 3,23 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 3,16 ile tek kişilik yatak, yüzde 2,95 ile yurt ücretleri, yüzde 2,73 ile bulaşık makinesi, yüzde 2,66 ile mazot listede bulundu.
YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,85 ARTTI
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,34 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,05 artış gösterdi.
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