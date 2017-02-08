'Enflasyon yükseldi'

Erkan UYSAL

ALANYA Sanayici ve İşadamları Derneği (ALSİAD) Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notu yayınlandı. Değerlendirme Notu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin şu ifadelere yer verildi: TÜİK, Ocak ayında enflasyonun bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında arttığını açıkladı. Aylık olarak en yüksek artış yüzde 6,4 ile 'gıda ve alkolsüz içecekler' kaleminde en fazla düşüş ise yüzde 7 ile 'giyim' kaleminde gerçekleşti. Beklentiler enflasyonun bu ay yüzde 8,6 seviyesinde olacağı yönündeydi. Merkez Bankası 'Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda Ocak ayında Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle fiyatlarda artış yaşandığını, Ocak ayının TL’deki değer kaybına bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarının güçlü seyrettiği bir dönem olduğunu açıkladı. TÜİK tarafından yayınlanan dış ticaret verilerine göre 2016 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9 artarak 12,8 milyar Dolar, ithalat ise yüzde 2,3 artarak 18,4 milyar Dolar oldu. Aralık ayı verileriyle birlikte 2016’da toplam ihracat 142,6 milyar Dolar'a ulaşırken, ithalat ise 198,6 milyar Dolar oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ocak ayında ihracatın son 4 yılın en yüksek büyüme oranını kaydederek, yüzde 15 artışla 10,5 milyar Dolar olduğunu açıkladı. ISO ve Markit işbirliğinde hazırlanan İmalat Sanayi PMI endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 1 puan artarak 48,7’ye yükseldi. Ocak ayı PMI anketine göre ihracat siparişleri artarken, Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle imalat sektörünün girdi fiyatlarında yukarı yönlü baskı olduğu belirtildi. Dünya Bankası, Türkiye’nin büyüme tahminini 2016 yılı için yüzde 2,1’e indirmişti. Kasım ayında yapılan bir önceki tahmininde bu oran yüzde 3,1 idi. Banka, 'Türkiye Düzenli Ekonomik Notu'nda yaptığı açıklamada Temmuz ayındaki darbe girişimi nedeniyle hem tüketici hem reel sektör güveninin gerilediğini, turizm gelirlerinin azaldığını bu nedenle 4. çeyrekteki büyümenin beklenenden düşük geleceğini belirtti. Banka 2017’de ekonominin ihracat ile tekrar toparlanacağını ve büyüme beklentilerinin yüzde 2,7 olduğunu açıkladı. Haftalık Değerlendirme Notu'nda dünya ekonomisiyle ilgili gelişmeler şu şekilde yer aldı: ABD Merkez Bankası FED geçen hafta yaptıkları toplantıda ülke ekonomisinin iyiye gittiğini belirtti ve faizlerde herhangi bir değişiklik yapmayarak yüzde 0,5-0,75 bandında bıraktı. ABD’de yeni yaratılan istihdam verisi Ocak ayında 227 bin kişi olarak 175 bin kişilik beklentilerin üstünde açıklandı. Öte yandan işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 4,8’e yükseldi. Euro Bölgesi’nde olumlu işaretler açıklandı. Bölgede enflasyonun Ocak ayında enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 1,8’e çıktığı belirtildi. Aralık ayında enflasyon yüzde 1,1 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı ise Aralık ayında yüzde 9,6’ya geriledi. Rusya’da Ocak ayında imalat sanayi PMI endeksi Haziran 2008’den bu yana ilk defa en yüksek seviyeye çıktı ve bir önceki aya göre 1 puan artarak 54,7 değerine yükseldi. Çin’de ise imalat sanayi PMI endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre 0,9 puan gerileyerek 51 puana düştü ve beklenti seviyesi olan 51,8’in altında kaldı.