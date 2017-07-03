Enflasyon verileri açıklandı

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yüzde 0,27 azalırken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,07 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,90, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 14,87 oldu.

Tüketici fiyatları bazında haziranda en yüksek fiyat artışı yüzde 28,14 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 41,93 ile domateste görüldü.