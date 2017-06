Enflasyon tırmanışı ‘sınır’dan döndü

TÜRK-İş araştırması, Haziran ayında Ramazan’dan kaynaklı bir ekstra fiyat artışının yaşanmadığını tam tersine gıda fiyatlarında gerileme olduğunu ortaya koydu. Türk-İş dün yaptığı açıklamada, 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 1.33 oranında gerilediğini duyurdu. Türk-İş’in bu verisi

3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verisi öncesi önemli bir işaret oldu. Piyasa analistleri, Ramazan’da geleneksel olarak gıda fiyatlarında yaşanacak spekülatif bir artışın enflasyon üzerinde ekstra baskı kurmasından endişe ediyorlardı.

Türk-İş çalışmasında şu görüşlere yer verildi:



Geçim derdi sürüyor



“Gıda fiyatlarında beklenen gerileme Haziran ayında gerçekleşti. Böylece milyonlarca ücretli çalışan ve emeklilerin büyük merakla beklediği gelirlerine göre yapılacak zam hususu konusunda da bir eğilim ortaya çıktı. Ramazan ayı ve ardından idrak edilen Ramazan Bayramı dönemindeki fiyat hareketleri izlenerek yapılan çalışmada gıda fiyatlarında bir gerileme olduğu ortaya çıkıyor. Enflasyon üzerinde önemli bir ağırlığı olan gıda fiyatlarındaki bu gelişmenin enflasyona da olumlu yansıması beklenmektedir. Gıda fiyatlarında bu ay görülen gerilemeye rağmen ücretli çalışanlar başta olmak üzere dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim derdi ise devam etmektedir.”

Türk-İş’in yaklaşık 30 yıldır her ay düzenli olarak yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması bir yandan çalışanların içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koyarken, öte yandan gıda fiyatlarındaki değişimin yönünü de ortaya koyması açısından önemli bir gösterge kabul ediliyor.



Haziran’da düştü ama



Türk-İş raporunda Haziran ayındaki gerilemeye karşılık son 1 yılda gıda enflasyonunun yüzde 11.71 olduğuna da dikkat çekildi. Türk-İş’in çalışmasına göre,

4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 1.508 lira olarak tespit edildi. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiylaçlar da dikkate alındığında zorunlu harcama tutarı yani yoksulluk sınırı 4 bin 913 lirayı buluyor.



Etteki artışa vergili önlem



Gıda fiyatları içinde kuşkusuz et fiyatlarındaki artış enflasyonun en önemli dayanaklarından birini oluşturuyor. Et fiyatlarındaki olası artışın önüne geçebilmek için önceki gün vergiler üzerinden önemli bir tedbir de geldi. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından son dönemde gerçekleştirilen toplantıların sonucunda alınması gereken tedbirlerden bazıları hayata geçti. Komite tarafından 2017 yılı için enflasyonda gözlemlenen risklerin ciddiyetini koruduğu, özellikle işlenmemiş gıdada yaşanan fiyat artışlarının enflasyon hedeflerinde yaşanan sapmanın en önemli unsurlarından biri olduğunun açıkça ortaya konulduğu belirtilerek dış ticaret tedbirlerinin alındığı ifade edildi.

Komitenin öncelikle üzerinde durduğu ve enflasyon artışına önemli oranda katkı sağlayan ekmek, kırmızı et, beyaz et ve yumurta fiyatlarına doğrudan ya da dolaylı etki edecek buğday, arpa ve mısır ile kesimlik canlı hayvan ve karkas sığır etinde uygulanan gümrük vergilerinin düşürülmesi hakkında hazırlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’a ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanarak dün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi. Kararın gerekçesinde “Vergilerin düşürülmesiyle arz açığı olan dönemlerde iç piyasa fiyatlarının belirli bir düzeyin üzerine çıkması halinde arz açığı ithalat yoluyla karşılanırken iç piyasada yaşanabilecek fiyat artışlarına da meydan verilmeyecektir. Ayrıca, yine Komite tarafından sistem dinamik bir şekilde takip edilecek olup, gerektiğinde Ekonomi Bakanlığı tarafından değişen koşullara göre gümrük vergilerinde güncellemeler yapılabilecektir.” ifadeleri dikkat çekti.