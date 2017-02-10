Enerjide dışa bağımlılık ve pahalılık büyük sorun

“TÜRKİYE enerji sisteminin en önemli sorunu nedir?” sorusuna ankete katılanların yüzde 38.6'sı “İthal enerjiye bağımlılık” yanıtını verdi. Enerjinin pahalı olması ise yüzde 30.8'lik oranla Türkiye enerji sisteminin ikinci en önemli sorunu oldu.

Vatandaşlar ayrıca enerji politikalarının oy verme eğilimlerini etkilemediğini belirtti. Bununla beraber ankete katılan vatandaşlar, seçimlerde oy verdikleri

partilerin enerji politikaları hakkında genellikle hiç bilgilerinin olmadığını kaydetti.

PARA ISINMAYA GİDİYOR

Araştırma kapsamında evlerde tüketilen enerji türleri ve bunlara ayrılan bütçelerin de sorgulandığını ifade eden CESD Müdürü Prof. Dr. Volkan Ediger, “Ankete katılanların yüzde 50'si parasal olarak en çok elektrik, yüzde 39'u ise en çok doğalgaz kullandığını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 30'u enerjiye 100-150, yüzde 29 200 TL'nin üzerinde fatura ödediğini kaydetti. Halk en çok ısınma ihtiyacı için enerjiye para harcıyor. Enerji tüketiminde ısınma yüzde 65 ile ilk sırada yer alırken, aydınlatma yüzde 22 ile ikinci sırada yer alıyor” dedi.

