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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Enerji içecekleri satışına düzenleme geldi!

Enerji içecekleri spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmayacak Ürünlerin etiketinde "Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesi bulunacak

Enerji içecekleri satışına düzenleme geldi!

Enerji içecekleri spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmayacak Ürünlerin etiketinde "Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesi bulunacak

30 Haziran 2017 Cuma 10:34
Enerji içecekleri satışına düzenleme geldi!
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SPOR tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji içeceklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ, sporcu içeceklerini kapsamıyor.

Özel beslenme amaçlı gıdalar kapsamında değerlendirilmeyen enerji içeceğinde, toplam kafein miktarı litrede 150 miligramdan fazla olmayacak. Enerji içeceğinin bileşiminde litrede inositol 100 miligram, glukoronolakton 20 miligram, taurin 800 miligramdan fazla olmayacak.

ETİL ALKOL BİLEŞEN OLARAK İLAVE EDİLMEYECEK

Enerji içeceklerine bileşen olarak etil alkol ilave edilmeyecek. Ancak ürünü oluşturan bileşenlerin çözündürülmesi, taşınması gibi işlemlerde kullanılabilen, bileşenlerde doğal olarak bulunabilen, üretim aşamasında oluşabilen ve son ürüne taşınan etil alkol miktarı en fazla litrede 3 gram olacak.

Bileşiminde kafeinle taurin, inositol ve glukoronolakton maddelerinden birini veya birkaçını içeren aromalandırılmış alkolsüz içecekler enerji içeceği dışında başka bir gıda adı ile piyasaya arz edilemeyecek.

Meyveli olarak adlandırılan enerji içeceklerinde meyve oranı, gazlı olanlarda ağırlıkça en az yüzde 4, gazsız olanlarda ise ağırlıkça en az yüzde 10 olacak.

Enerji içeceklerinde şeker yerine veya şekerle Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'ne uygun tatlandırıcılar kullanılabilecek. Söz konusu içecekler, bileşen olarak diğer gıdalarda kullanılmayacak.

Spor tesislerinde, okul kantinlerinde ve hastanelerde enerji içecekleri piyasaya arz edilmeyecek ve reklamı yapılmayacak. 18 yaşından küçüklere enerji içeceklerinin satışı yapılmayacak.

Tüketicinin görebilmesi için enerji içecekleri, son tüketiciye ambalaj bütünlüğü korunarak sunulacak. Toplu tüketim yerlerinde doğrudan ya da dolaylı olarak enerji içeceği reklam ve tanıtımı yapılamayacak.

Bu ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında, tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde "Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ile kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite öncesinde, sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 ml’den fazla tüketilmesi tavsiye edilmez." ifadesi yer alacak.

Ürünlerin etiketinde en az 3 milimetre punto karakter olacak şekilde “Alkol ile karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir" ifadesi bulunacak.

Türk Gıda Kodeksi Beslenme ve Sağlık Beyanları Yönetmeliği'ndeki hükümlerin uygulanacağı bu ürünlerde, "enerji" için yapılabilen beslenme beyanı ifadeleri enerji içeceği için yapılamayacak. Alınacak numunelerde, uluslararası kabul görmüş analiz metotları uygulanacak.

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddelerine göre yaptırım uygulanacak.

Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 31 Aralık'a kadar tebliğ hükümlerine uyacak.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji IçecekleriSatışAlkol
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