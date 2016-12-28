En yüksek ceza alkollü araç kullanana

Evli ve bir çocuk babası olan Sedat M., (28) 2014 yılında babası Kemal M.’ye, “Beklediğim gün geldi. ‘İslam Devleti’ne yaşamaya gidiyoruz. Bizi unutmayın babacığım” yazılı not bırakarak kızı ve eşini de alıp Suriye’ye giderek terör örgütü DEAŞ’a katıldı