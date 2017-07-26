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‘En kötü’ geride kaldı

KPMG’nin yayınladığı analizde, ilk çeyrekte yüzde 5 büyüyen Türkiye ekonomisi için orta vadede makroekonomik açıdan en kötünün geride kalmış olabileceği vurgulandı

‘En kötü’ geride kaldı

KPMG’nin yayınladığı analizde, ilk çeyrekte yüzde 5 büyüyen Türkiye ekonomisi için orta vadede makroekonomik açıdan en kötünün geride kalmış olabileceği vurgulandı

26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:04
‘En kötü’ geride kaldı
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KPMG Türkiye’nin dünya ve Türkiye ekonomisindeki makro gelişmeleri değerlendirdiği yayını Bakış, referandum sonrası ilk yarının nasıl kapandığını inceledi. Küresel ekonomideki güçlü performanslar yıl sonu için umut verirken, Türkiye ekonomisinin beklentileri karşıladığı belirtildi. Analizde, beklenmedik bir gelişme olmazsa orta vadede makroekonomik açıdan ‘en kötünün’ geride kaldığı ifade edildi. OECD ve IMF’nin şimdiden 2017’ye ilişkin büyüme beklentisini yüzde 3.5’e yükselttiği hatırlatılan analizde, Türkiye ekonomisi için 2017’nin geri kalanında da aynı ivmenin süreceği beklentisi öne çıktı.

Güven artırılmalı

KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, Türkiye ekonomisinin ilk yarı tablosunu şöyle yorumladı: “Jeopolitik sorunlar nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile olan ticari ilişkiler hâlâ sıkıntılı olsa da AB ekonomilerindeki ekonomik aktivitenin ve küresel ticaretteki güçlü sonuçların Türkiye’ye olumlu yansıdığı görülüyor. Turizm 2016’nın kayıplarını telafiye çalışıyor. İkinci çeyrekte görülen kredi genişlemesi bankacılık sektörünün kaynak ihtiyacını ve dolayısıyla mevduat faizlerini ciddi biçimde artırdı. İkinci çeyrekte yüzde 12 ile zirve yapan enflasyonda önümüzdeki dönemde kaydedilecek düşüş, faizleri bir miktar aşağı çekebilir. Makroekonomik çerçeveyi desteklemek için Türkiye’ye yönelik sermaye akımlarının güçlenerek devam etmesini sağlayacak şekilde yatırımcı güvenini artıracak koşulların sağlanması ihtiyacı devam ediyor.”

En hızlı büyüyen üçüncü ekonomi

Analizde Türkiye ile ilgili şu değerlendirme yapıldı:

- Referandumun ardından Türkiye ekonomisine yönelik kısa vadeli riskler yumuşak bir geçişle azaldı. Referandum tablosu yeni bir politik belirsizlik oluşturabilecek erken seçim olasılığını azalttı, hükümet ekonomiyi hızlandırmaya odaklandı.

- İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 büyüme yakalandı. Bu performans ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi oldu. Hükümetin 2016 sonlarında aldığı tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Rakamlar orta vadede makroekonomik açıdan en kötünün geride kalmış olabileceğini söylüyor.

- Sanayi üretimi endeksi Nisan ayında yıllık bazda yüzde 6.7 artarak 20 ayın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

- Buna karşılık hükümetin son yıllarda açıkladığı pek çok Ar-Ge teşviğine rağmen sanayide Ar-Ge için yapılan harcamalarda düşüş gözleniyor.

- İstihdam seferberliği olumlu etkisini gösteriyor. Mart döneminde toplam işsizlik oranı yüzde 11.7’den yüzde 11.5’e geriledi.

- Geçen yıl ilk çeyrekte 46 milyon TL fazla veren bütçe dengesi, 2017 ilk çeyrekte 14.9 milyar TL açık verdi. Merkezi yönetim bütçe Nisan ve Mayıs gerçekleşmeleri, mali dengedeki bozulmanın duraksadığına işaret ediyor.

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KPMGAnalizMakroekonomik
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