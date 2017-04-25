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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

En büyük veri merkezi ALKÜ'de

ALKÜ tarafından yerleşke alanı içerisinde noktadan noktaya 10G veri iletişimi sağlayabilen ve verileri güvenli şekilde depolayan sistem odası hizmete sunuldu.

En büyük veri merkezi ALKÜ'de

ALKÜ tarafından yerleşke alanı içerisinde noktadan noktaya 10G veri iletişimi sağlayabilen ve verileri güvenli şekilde depolayan sistem odası hizmete sunuldu.

25 Nisan 2017 Salı 22:39
En büyük veri merkezi ALKÜ'de
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) tarafından sağlanan bilişim altyapısı ile bağını kopararak kendi sistem odasını kesintisiz ve başarılı bir şekilde hizmete aldı. ALKÜ Rektörlüğü, üniversitenin tüm bilişim ağını oluşturan, çağın teknolojik gelişmelerine uygun, uluslararası standartların tamamını bünyesinde barındıran, yerleşke alanı içerisinde noktadan noktaya 10G veri iletişimi sağlayabilen, bütün otomasyonları bünyesinde bulunduran, genişlemeye elverişli ve verilerini güvenli bir şekilde depolayan sistem odası kurulumunu tamamlayarak hizmete sundu.
EN BÜYÜK SİSTEM ALKÜ'DE
ALKÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından projelendirilen ve bilişim altyapısı oluşturulan sistem odası, uzun uğraşların sonucunda ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde inşa edildi. Yapılan çalışmalara ilişkin bir açıklama yapan ALKÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Ümit Kuzyaka, üniversitenin sistem odasının yapılan kesintisiz ve başarılı bir taşıma işlemiyle Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi’ndeki yerinde hizmete başladığını söyledi. Kuzyaka, "Hizmet verdiği teknolojik cihazlar ve ağ yapısına bakıldığında Alanya’da kurulan en büyük sistem veri merkezi ALKÜ’ye kazandırıldı" dedi.
AKSEKİ VE GAZİPAŞA'DA DA VAR
Mühendislik Fakültesi'nin ana uç olduğu sistemde İşletme Fakültesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) ve ALTSO MYO arka uç olarak fiber optik kablo ile bağlandı. Fiber altyapısı da bundan sonra kampus bünyesine yapılacak olan yeni binalara uygun hale getirildi. Rektörlük, Akseki MYO ve Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı MYO metronet bağlantı ile sistem veri merkezine bağlandı.
BAĞLANTI HIZI SÜPER OLDU
Yapılan çalışmayla birlikte artık yerleşke sınırları içinde internetin daha hızlı olduğuna değinen Kuzkaya, “Daha önce kullanıcıların yaşadığı bağlantı sorunları sisteme tanınan 150 Mbps hız ile ortadan kalktı. Akseki ve rektörlük hizmet binalarındaki metronet hızları iki katına çıkarılarak 30 Mbps’ye yükseltildi. Sistem odası her türlü elektrik kesilmesine karşı UPS ve jeneratör ile desteklenerek 7 gün 24 saat üniversitemize hizmet veriyor. Sistem odasına sunucu odaları için geliştirilmiş aktif-aktif veya aktif-pasif çalışan çift motorlu sistem ile klimayla iklimlendirme ve soğutma sorunları giderildi" diye konuştu.
YANGINA KARŞI ÖNLEM ALINDI
Kuzyaka, "Sistem odası ayrıca yangın gibi durumlara karşı FM-200 yangın söndürme sistemi ile korunuyor. Kurulan güvenlik sistemi firewall, sunucu ve depolama mimarisi ile üniversitemizde ihtiyaç duyulacak bilişim taleplerine anında cevap verebilir hale getirildi. Sistem odasına son olarak izleme ve kontrol sistemi kurularak çalışan cihazlar 7/24 gözlemleniyor. Sıcaklık, nem, su baskını, girişler, UPS, klima cihazları kontrol altına alındı. Herhangi bir olumsuz durumda anında SMS ve mail ile ilgili sorumlu kişilere uyarı gönderiliyor. Bu sayede sistemin güvenliğini de 7/24 takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'KENDİ ALT YAPIMIZI KURDUK'
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı da, "AÜ bünyesindeki sistem odasından üniversitemize sağlanan bilişim altyapısı ile bağımızı tamamen kopararak, tamamen ALKÜ kontrolünde olan cihazlarımızı alarak kendi bilişim altyapımızı kurduk. Sistem odamız yaklaşık 3 milyon TL'ye mal oldu ama bu maliyetin yarıdan fazlası Adalet Bakanlığı'ndan sağlanan cihaz desteği ile karşılandığı için üniversitemiz sadece bir milyon TL civarında bir yatırım yapmış oldu. Kendimize ait güvenli ve modern bilişim sistemimizi sorunsuz şekilde kurarak devreye alan Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nı ve personelini kutlarım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALKÜ
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