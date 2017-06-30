‘En az 3 çocuk’ çağrısı mobilyada satışı patlattı

DEVLET tarafından sağlanan KDV indiriminin mobilya sektöründeki satışları en az yüzde 30 olumlu etkilediğini dile getiren İrfan Home Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kodaloğlu, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı’nın 3 çocuk çağrısı ile birlikte özellikle çocuk mobilyalarında satışları çok fazla arttırdığını dile getirdi.

Devlet tarafından sağlanan ÖTV ve KDV indirimleriyle birlikte mobilya sektöründe canlılık olduğunu ifade eden Kodaloğlu, “ÖTV ve KDV indirimleri ile satışlarımızda yüzde 30 civarında bir artış oldu. Hem satışlardaki artış bakımından hem de müşterilerimizin daha kolay satın alması açısından bunun devam etmesi çok faydalı olur. Cumhurbaşkanımızın

3 çocuk çağrısı ile birlikte mobilya satışlarında bir artış yaşandı. Doğum oranlarının artmasıyla birlikte mobilya satışlarımızda da o oranda bir artış sağlandı. Şu an çocuk ve bebek odasında satış patlaması yaşanıyor” diye konuştu.

Evlilik kampanyaları

İrfan Kodaloğlu tarafından 51 yıl önce kurulan İrfan Home’un bir evin tüm ihtiyacı olabilecek mobilya, beyaz eşya ve çeşitli elektronik eşyaları bir arada sunduğunu da anlatan söyleyen Kodaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Müşterinin öncelikleri bizim için son derece önemlidir. En son çıkan modelleri en kaliteli ve en uygun fiyata satmak birinci hedefimizdir. Yeni evlenen çiftler için elimizde yaklaşık yirmiye yakın düğün paketi var ve yeni evlenen çiftlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler bu mağazada bulunduğundan dolayı bu açıdan kolaylık sağlanabiliyor. Bu paketleri en uygun fiyat ve taksitlerle müşterilerimize sunuyoruz.”