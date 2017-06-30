Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 33°
açık
GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL 2017 Referandum Seçim Sonuçları
BIST
100190
ALTIN
141.125
DOLAR
3.5298
STERLIN
4.5847
EURO
4.0344
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu
Erken ergenlik boy kısalığına yol açıyor, psikolojiyi bozuyor!
Erken ergenliğin nedenleri
Her 4 kadından birinin sorunu!
Her 4 kadından birinin sorunu!

‘En az 3 çocuk’ çağrısı mobilyada satışı patlattı

İrfan Home Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kodaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni evli çiftlere en az 3 çocuk çağrısının çocuk mobilyasında satış patlamasına neden olduğunu söyledi

‘En az 3 çocuk’ çağrısı mobilyada satışı patlattı

İrfan Home Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kodaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni evli çiftlere en az 3 çocuk çağrısının çocuk mobilyasında satış patlamasına neden olduğunu söyledi

30 Haziran 2017 Cuma 07:47
‘En az 3 çocuk’ çağrısı mobilyada satışı patlattı
banner404

DEVLET tarafından sağlanan KDV indiriminin mobilya sektöründeki satışları en az yüzde 30 olumlu etkilediğini dile getiren İrfan Home Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kodaloğlu, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı’nın 3 çocuk çağrısı ile birlikte özellikle çocuk mobilyalarında satışları çok fazla arttırdığını dile getirdi.

Devlet tarafından sağlanan ÖTV ve KDV indirimleriyle birlikte mobilya sektöründe canlılık olduğunu ifade eden Kodaloğlu, “ÖTV ve KDV indirimleri ile satışlarımızda yüzde 30 civarında bir artış oldu. Hem satışlardaki artış bakımından hem de müşterilerimizin daha kolay satın alması açısından bunun devam etmesi çok faydalı olur. Cumhurbaşkanımızın

3 çocuk çağrısı ile birlikte mobilya satışlarında bir artış yaşandı. Doğum oranlarının artmasıyla birlikte mobilya satışlarımızda da o oranda bir artış sağlandı. Şu an çocuk ve bebek odasında satış patlaması yaşanıyor” diye konuştu.

Evlilik kampanyaları

İrfan Kodaloğlu tarafından 51 yıl önce kurulan İrfan Home’un bir evin tüm ihtiyacı olabilecek mobilya, beyaz eşya ve çeşitli elektronik eşyaları bir arada sunduğunu da anlatan söyleyen Kodaloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

 “Müşterinin öncelikleri bizim için son derece önemlidir. En son çıkan modelleri en kaliteli ve en uygun fiyata satmak birinci hedefimizdir. Yeni evlenen çiftler için elimizde yaklaşık yirmiye yakın düğün paketi var ve yeni evlenen çiftlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünler bu mağazada bulunduğundan dolayı bu açıdan kolaylık sağlanabiliyor. Bu paketleri en uygun fiyat ve taksitlerle müşterilerimize sunuyoruz.”

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ÖTVKDVSerkan KodaloğluRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Petrol fiyatları son 2 haftanın zirvesinde
Petrol fiyatları son 2 haftanın zirvesinde
Günübirlik kiralamada ‘banka’ şartı başlıyor
Günübirlik kiralamada ‘banka’ şartı başlıyor
Ruslarla eşit olacağız
Ruslarla eşit olacağız

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals